ŽELITE EKSPRESNO OHLADITI PIVO ILI VINO? Stavljanje u zamrzivač neće pomoći, ovaj trik pokazao se najbržim ikad

Kada želite brzinski ohladiti pivo ili vino, samo ga ubacite u zamrzivač? Prema nedavnom istraživanju, to je najlošija metoda koju možete odabrati. Možda vam se čini da će spuštanje na temperaturu ispod ništice dati najbrži rezultat, ali to se ispostavilo kao najobičniji mit.

Istraživači su isprobali nekoliko različitih metoda, a najbolja se pokazala ona s vodom, ledom i solju. Kako prenosi The Sun, ta kombinacija može spustiti temperaturu piva s 19°C na nulu u samo pola sata! Sol će doprinijeti da se spusti za još otprilike tri stupnja.

Jedna od beskorisnijih metoda bilo je i stavljanje piva u kantu s hladnom vodom; pivo je ostalo mlačno na nekih 18°C.

