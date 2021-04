ZBOG VIRALNOG TRIKA ZAVRŠILA U BOLNICI: ‘Naučila sam lekciju, želudac mi se stisne kad pomislim što bi bilo da sam držala dijete’

Pod točno određenim uvjetima jaje čak i ako je razbijeno, baš kao i obična voda može eksplodirati u mikrovalnoj

Prije mjesec dana, društvenim mrežama proširio se genijalan trik za poširanje jaja, uz koji uvijek ispadnu savršeno. Svodi se na to da se jaje razbije u toplu vodu u šalici i potom stavi i zagrije u mikrovalnoj.

Ovu metodu pripreme na jutarnjem TV programu vidjela i je Britanka Áine Lynch. No kada je ona iskušala recept koji je voditeljica izvela bez problema, Lynch je završila u bolnici.

„Dakle, jučerašnja lekcija je da ne poširam jaja u mikrovalnoj! Vidjela sam trik na TV-u i mislim da se može reći da je to bio epski fail. Kako sam micala šalicu, jaje je eksplodiralo i kipuća voda mi je poprslaka lice, vrat i prsa. Hvala bogu na brzom razmišljanju, puno hladne vode i suprugu koji me brzo odveo u bolnicu jer je moglo biti puno gore. Proći će neko vrijeme prije no što budem svoja, i molim boga da mi ne ostanu neki trajni ožiljci. Ekipa, budite oprezni, želudac mi se stisne kad pomislim što bi bilo da sam u rukama držala neko od svoje djece“, opisala je svoju nesreću.

Žumanjak pod tlakom

Pod točno određenim uvjetima jaje čak i ako je razbijeno, baš kao i obična voda može eksplodirati u mikrovalnoj, a osnovni razlog je u opni žumnjaka, i u koaguliranom bjelanjku. Sadržaj žumanjka se grijanjem širi, no opna ga drži te je, u određenim uvjetima, moguće da naglo pukne, osobito ako se i bjelanjak skrutio oko žumanjka pod tlakom.

Dobar način da se to spriječi je probušiti opnu žumanjka prije no što se jaje grije u mikrovalnoj te u vodu u kojoj se pošira dodati ocat, sol, odnosno bilo kakve „nećistoće“ zbog kojih se voda neće pregrijati.