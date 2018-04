ZAŠTO VOLIMO LOŠE RESTORANE? Uvrnuti razlozi zbog kojih se vraćate tamo gdje vas tretiraju kao smeće

Nekoliko je teorija, ali postoji taj jedan fenomen za koji stručnjaci kažu kako drži vodu

Mnogi ljudi imaju svoj omiljeni restoran u kojemu ih konobari već znaju, u kojemu imaju svoj stol za kojim uvijek jedu i kojemu jednostavno vjeruju. No, što je s onim mjestima gdje posluga baš i nije preljubazna ili je hrana tek srednja žalost?! Zašto se vraćate u takve restorane?

Pogreška predviđanja

Profesor marketinga Vassilis Dalakas smatra da je to zbog fenomena koji se naziva “pogreškom predviđanja”. U razgovoru za Munchies, objasnio je kako je proces dobivanja hrane odvojen od same kvalitete. Prema tomu, ako je usluga loša, to nije dovoljan razlog da se više nikad ne vratimo u restoran dok je god hrana zadovoljavajuće kvalitete. “Klijenti mogu tolerirati lošu uslugu ako osjećaju da je hrana koja stigne na njihov stol dobra”, kaže Dalakas.





ZAŠTO JE ODREZAK U RESTORANU UVIJEK POLUSIROV? Ugostitelji otkrili svoju malu tajnu – i da, to rade namjerno

Različite teorije

I drugi su se stručnjaci složili s tom konstatacijom. Pozitivno iskustvo, bila to ukusna hrana ili odlično osoblje, umanjuju ono negativno. “Iskustvo koje prelazi naša očekivanja povećava razine dopamina, zbog čega žudimo za ponavljanjem svega”, objasnio je profesor psihologije Matt Johnson za Independent.

Druga teorija sugerira da se ljudi vraćaju na poznato mjesto iz straha od isprobavanja nečeg novog. Marketinški stručnjak Chris Olivola tvrdi da jednom kad ljudi pronađu nešto što im odgovara, pa čak i ako je osrednje, zalijepe se za to jer se boje kako će negdje drugdje biti još lošije, a to im stvara neugodu i osjeća se kao poraz.