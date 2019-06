ZAŠTO SE NARANČE UVIJEK PRODAJU U CRVENIM MREŽICAMA? Naravno da nije slučajno, ni ne slutite što stoji iza toga

Mozak drugačije procesuira boje ovisno o bojama koje ih okružuju

Voće se u supermarketima pakira u mrežice koje nisu sve iste boje. Naranče i mandarine tako se nalaze u crvenim mrežama, a limun i grejp u žutima ili zelenima. Mislite da je to slučajno? Naravno da nije.

Pravi razlog, naime, ima uporište u čistom marketingu. Naranče u crvenoj mrežici doimaju se rumenijima i primamljivijima pa je veća šansa da će ih ljudi htjeti kupiti, objasnio je Martin Lindstrom, autor bestselera “Buyology” i “Brandwashed – Tricks Companies Use to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy”, koji u svojim knjigama spominje ovaj trik.

Munkerova iluzija

Isto tako, limun i grejp uvijek su pakirani u žutoj ili zelenoj mrežici jer bi u crvenoj ambalaži djelovali narančasto i, samim time, neprirodno te neprivlačno kupcima. Ta se pojava inače naziva Munkerova iluzija, koja tvrdi da mozak drugačije procesuira boje ovisno o bojama koje ih okružuju. Primjerice, pogledajte ove zelene jabuke u crvenoj mrežici. Ne djeluju primamljivo, zar ne?

U ovom slučaju, to znači da mrežica u jednoj boji utječe na doživljaj voća i njegove stvarne boje, koju prekriva. Lindstorm u svojim knjigama objašnjava i da su košare u trgovinama s vremenom postale sve veće, a tomu je tako jer s većim košaricama kupci kupuju čak 19 posto više.