ZAŠTO JE ODREZAK U RESTORANU UVIJEK POLUSIROV? Ugostitelji otkrili svoju malu tajnu – i da, to rade namjerno

Ne žele oni vama upropastiti obrok koji ste skupo platili, već samo ne žele riskirati da meso na kraju moraju baciti

Kad ste posljednji put u restoranu naručili srednje pečeni odrezak, a da je on zaista i došao na vaš stol srednje pečen? Ako se ne možete sjetiti takve situacije jer je taj nesretni odrezak ama baš uvijek nedovoljno pečen, niste sami. Riječ je, naime, o namjernoj praksi restorana, ali ne zato što vam žele sve upropastiti. Postoji legitimna poslovna strategija koja se krije iza toga. Budući da su kuhari prisiljeni bacati meso koje je prepečeno, radije ga ne skuhaju dovoljno, tako da odrezak lako vrate i dodatno termički obrade ako gost to zatraži, piše Independent.





Njujorški ugostitelj Stephen Hanson objasnio je kako je ta taktika s nedovoljnim kuhanjem ekonomične prirode. Odresci su obično jedna od najskupljih namirnica za restorane i stoga mnogi ne žele riskirati da ih moraju baciti ako su previše pečeni za ukus gostiju. Mark Schatzker, autor knjige Steak: One Man’s Search for the World’s Tastiest Piece of Beef (Odrezak: Ljudska potraga za najukusnijim komadom govedine na svijetu), otišao je korak dalje rekavši da je ružičasta boja sirovog mesa daleko manji estetski grijeh nego mutna i sivkasta onog prepečenog, koje zasigurno neće dobro izgledati na fotografijama za Instagram.