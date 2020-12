ZAGORENU MASNOĆU U LIMU ZA PEČENJE OČISTITE U PET LAKIH KORAKA: Ovaj trik s dva sastojka iz kuhinje pali baš svaki put

Ako ste apsolutno sve pokušali u pokušaju da se riješite zagorenih mrlja na protvanu i osjećate da nemate druge mogućnosti nego jednostavno kupiti novu, isprobajte ovu metodu u pet koraka, koju preporučuju stručnjaci za čišćenje.

Uzmite svoj prljavi lim za pečenje i napunite ga kipućom vodom do vrha. Ostavite ga nekoliko minuta i zatim ga ispraznite, ali nemojte ga sušiti, savjetuje Mirror.

Dno tepsije posipajte sodom bikarbonom, pogotovo na dijelove na kojima su ostali ostaci hrane ili je lim zagoren. Zapamtite da to treba biti soda bikarbona, a ne prašak za pecivo.

DOSJETLJIVA DOMAĆICA OTKRILA TRIK KAKO DA VAM ŠTO VIŠE HRANE STANE U HLADNJAK ZA BLAGDANE: Morate napraviti samo jednu stvar

Five-step cleaning hack will leave your stained baking trays looking good as newhttps://t.co/UZP7BFUvEZ pic.twitter.com/dZN21R41VM

— Daily Mirror (@DailyMirror) February 25, 2020