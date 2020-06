ZA KOKICE IZ MIKROVALNE POSTOJI CAKA KOJU NITKO NIJE ZNAO: Zbog ove pogreške vam se baš nikad ne raspuknu sva zrnca!

Ne postoji lakši način za uživanje u svježe ispečenim kokicama od kupnje kukuruznih zrna za mikrovalnu pećnicu. Premda većina proizvođača na poleđini svake vrećice napiše postupak pripreme, ta sitna slova malo tko čita.

Ako vrećicu samo ubacite u hladnu mikrovalnu bez prethodnoga zagrijavanja, zapravo uopće ne iskorištavate puni potencijal kokica i zato vam se neka zrnca ne raspuknu. Kokice za mikrovalnu uglavnom se zagrijavaju oko tri minute, a sve više od toga može uzrokovati da dio zrnaca pregori, a dio uopće ne odreagira.

Rečenica koja stoji u uputama većine proizvođača glasi: “Za optimalan rezultat prethodno ugrijte mikrovalnu pećnicu na način da unutra stavite čašu vode i pokrenete je na jednu minutu. Vodu zatim izvadite i potom ubacite kokice te iznova pokrenite zagrijavanje.”

Praćenjem ovih koraka osigurat ćete da vam se kokice savršeno ispeku svaki put. Trik je nedavno postao popularan na društvenim mrežama. Na poleđini vrećice postoje i drugi trikovi za ravnomjerno pečenje, uključujući podizanje vrećice na rešetke kako bi se sve kokice ravnomjerno pekle, prenosi Daily Mail.

