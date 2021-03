VIŠE OD POLOVINE MASLINOVIH ULJA U HRVATSKOJ SU PREVARA: Stručnjaci otkrili na što sve morate paziti prilikom kupnje

‘Znamo da je nelegalni biznis patvorenja ulja najisplativiji poslije narko biznisa’

Više od polovine maslinovih ulja koja se na hrvatskom tržištu prodaju kao ekstradjevičanska – to nisu, pokazala je analiza 25 uzoraka. Državni inspektorat je otkrio kako čak 14 ulja ne zadovoljava kriterije, piše HRT. Iz inspektorata ističu kako su sva testirana ulja poptuno ispravna, ali je problem u tome što nisu ekstradjevičanska, odnosno što se time varaju kupci.

„Isključivo su dokazani nedostatci po pitanju označavanja. Maslinovo ulje koje je deklarirano kao ekstra djevičansko maslinovo ulje nije se smjelo deklarirati niti označiti na taj način. Donesena su 4 prekršajna naloga, a nadležnim prekršajnim sudovima je podneseno 10 optužnih prijedloga“, kaže Željana Brkić, načelnica Sektora za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor Državnog inspektorata.

‘Najisplativiji poslije narko biznisa’

„Kontrola je najbitnija stvar. Sve što ulazi u Hrvatsku treba uzorkovati. Treba se uzeti uzorak iz svakog tanka, ne samo iz prvot. Ako organoleptika pokaže da nije ekstradjevičansko, takvo ulje treba vratiti natgrag u državu odakle je došlo“, smatra maslinar i voditelj panela šibenske udruge Olea Damir Buntić.

„Znamo da je nelegalni biznis patvorenja ulja najisplativiji poslije narko biznisa,” kaže Damir Buntić. Stoga traže uljari da se sankcioniraju lovci u mutnom – što prije i što oštrije. Problem nije samo u proizvođačima, jer kod ekstradjevičanskog maslinovog ulja mnogo toga može srušiti kvalitetu.

I uvjeti čuvana ključni

„Proizvođač na deklaraciji navodi uvjete čuvanja i vrijeme čuvanja. Trgovine moraju zadovoljiti takav način čuvanja da ne bi došlo do promjene u kvaliteti maslinovog ulja. Znači, puno je faktora koji može dovesti da na policama imamo lošije uzorke nego što je deklarirano, kaže voditeljica Odjela zdravstvene ekologije ZZJZ-a i senzorska analitičarka šibenske udruge “Olea” Lidija Bujas a voditelj kemijskog laboratorija ZZJZ-a Šibensko-kninske županije Nino Vuletin daje i detaljnije objašnjenja koja dva glavna kriterija mora ulje zadovoljiti:

„Slobodne masne kiseline određujemo kemijskom filtracijom i one kod ekstra djevičanskog ulja moraju biti do 0,8%. One su rezlutat zdravlja samog ploda. Ako su slobodne masne kiseline kod mladog ulja već visoke – to znači da je došlo do oštećenja ploda. Drugi parametar je peroksidni broj koji nam pokazuje da li je ulje uskladišteno na pravi način, objašnjava voditeljica kemijskog laboratorija ZZJZ-a Šibensko-kninske županije Nino Vuletin.

Tko sve zarađuje?

A najbolji način da budete sigurni kako koristite pravo esktradjevičansko maslinovo ulje je da pronađete uljara od povjerenja. Onda ste, kaže Davor Antica, viši stručni suradnik za poljoprivredu – 100% sigurni da imate kvalitetan proizvod, proizveden u Hrvatskoj. Ako ga kupujute u trgovini, morali biste ga platiti pravo malo bogastvo, ili jednostavno ne kupujete ono što plaćate.

„Ako vi ulje prodajete za 30 kn. Oduzmitee 25 posto, 8 kuna – to odmah državi dajete. Ostale su 22 kune. Boca, čep, etiketa, oduzmite 7-8 kn. Znači ostalo vam je 14. Opet morate platiti punjenje, radnu snagu, struju, sve ostalo. Ako je njihova zarada 8 do 9 kuna onda to ulje ne vrijedi ni za podmazivanje kotača“ kaže voditelj Radnoterapijskog centra “Maslinik” Šibensko-kninske županije Branko Smrček.