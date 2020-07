VIŠE NIKAD NEĆETE JESTI KRUH! Pekarica šokirala odvratnim priznanjem: ‘Tajni sastojak uzimam svaki dan u javnom zahodu’

Francuska pekarica otkrila je recept nakon kojega više nikad nećete jesti kruh. Tajni sastojak njezinih proizvoda je, naime – ženski urin! Da, dobro ste pročitali. Kako prenosi New York Post, Louise Raguet sakuplja mokraću u ženskim javnim zahodima i njome gnoji pšenicu koju koristi za izradu kruha.

Ponosna na svoju ideju, koju smatra ekološki prihvatljivom, ova je pekarica izjavila kako je urin odlično prirodno gnojivo. Zbog svojih kontroverznih stajališta, samu je sebe prozvala “ekofeministkinjom”.

