UVIJEK SVJEŽE: Majka troje djece otkrila jednostavan trik kako da vam narezane jabuke nikad ne potamne

Narezano voće, posebno jabuke, često se ne pojede do kraja jer u međuvremenu poprimi neprivlačnu smeđu boju. Ovaj problem frustrira brojne roditelje koji se trude hraniti djecu zdravim obrocima.

Majka troje djece iz Sydneya smislila je rješenje, i to jedno koje je učinkovito, jednostavno i garantirano radi. Nema potrebe za vakuumiranim posudicama ili iscijeđenim limunovim sokom, već je dovoljna jedna obična gumica, piše Daily Mail.

Gumica drži voće svježim

Eleanor Hill, majka Patricka (6), Harrya (4) i Anni (2) otkrila je da reže jabuku na kriške ali ostavlja jezgru. Zatim ju ponovo ‘sastavi’ natrag, te stavi gumicu oko nje da bi ju držala na mjestu. Hill kaže da joj je ideju dao način na koji čuva avokado kako bi koštica ostala unutra. Zatim je pomislila da bi trik mogao raditi na svim vrstama voća.

“Čula sam da i limunov sok isto djeluje, ali često ostanem bez limuna, plus to i nije najjeftiniji način spriječavanja da jabuke posmeđe”, rekla je. “Radimo to i s kruškama, jer je jedina stvar gora od smeđe jabuke je smeđa kruška.”



BIZARNI TRIKOVI U KUHINJI KOJI ZAPRAVO PALE: Od guljenja grejpa i kuhanih jaja do pripreme špageta u mikrovalnoj

Dodala je kako je njen trik učinkovit jer plod koristi vlastite kiseline koje ga drže svježim. Uz to, nema potrebe za ljepljivim omotom ili folijom. “Sve što klinci donesu doma je gumica i jezgra za kompost”, otkrila je.

Ovaj su trik spremno prihvatili drugi roditelji po društvenim mrežama.