TRŽNICE SE PRESELILE NA FACEBOOK: OPG-ovi dostavljaju proizvode do vaših vrata, a evo što sve imaju u ponudi

Jedna od mjera borbe protiv koronavirusa koje su nastupile u Hrvatskoj zatvaranje je svih tržnica i mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi. Zato su Zagrepčani tržnicu preselili na internet.

Na Facebooku su pokrenuli Virtualni zagrebački plac, javnu grupu u kojoj se besplatno oglašavaju proizvođači sa zagrebačkoga područja, a kupci objavljuju do kojih proizvoda žele doći.

Grupa je osnovana kako bi se pomoglo našemu lokalnom gospodarstvu, ali i građanstvu da lakše dođe do hrane koju proizvode lokalni seljaci. Cilj je povezati sve one koji proizvode hranu s onima koji hranu žele kupiti, objašnjava se na stranici, koja do danas ima već više od 21.000 članova.

Najviše se traži voće i povrće, meso i mliječni proizvodi

Dostava hrane još nije zabranjena, samo se zahtijeva da se poštuju sve mjere opreza. Neki od proizvoda za kojima vlada najveća potražnja u vrijeme pandemije koronavirusa jesu voće i povrće, meso te mlijeko i mliječni proizvodi, što je vidljivo iz poruka na zidu grupe.

Da ova virtualna tržnica itekako dobro funkcionira, pokazuju objave zadovoljnih korisnika, koji već ubiru plodove ovakve vste kupoprodaje. OPG-ovi s područja Grada Zagreba razvoze svoje namirnice u sve dijelove grada, brzo i na vrijeme.