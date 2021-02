SVI KOJI SU PREBOLJELI COVID, ŽALE SE NA ISTU STVAR; Ovu namirnicu više ne mogu smisliti: ‘Ima užasan okus’

Simptomi covida-19 mogu biti raznoliki, od glavobolje, probavnih smetnji pa do umora. Međutim, gubitak mirisa i/ili okusa jedan je od simptoma koji je karakterističan baš za ovu bolest, a prema metaanalizi koju je provela klinika Mayo, od 8438 pacijenata oboljelih od covida, njih 41 posto izgubilo je osjetilo mirisa i okusa.

Kod većine oboljelih osjetila se vrate nakon što prebole bolest, no kod nekih ta osjetila budu promijenjena, odnosno neke namirnice više nemaju okus kakav su imale prije bolesti. Sljedeća statistika izvučena je iz novog izvješća Eatera.

