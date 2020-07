SUPER VODIČ ZA SLAGANJE POSUĐA U PERILICU: Evo kako potrpati što više stvari, a da se baš svaka opere savršeno

Tanjuri, pribor za jelo, zdjele, lonci, tave, čaše, šalice… Nakupi se toga i na koncu vam ne stane sve u perilicu. Uz dobru organizaciju – stane

Danas je perilica posuđa gotovo jednako zastupljena u kućanstvima kao i perilica rublja. Taj nekadašnji luksuz postao je potreba i mnogi vlasnici kunu se da im je znatno olakšala život. Dvije duboke košare rebraste konstrukcije s još kojekakvim dodacima mnogi pune proizvoljno, no zapravo postoji precizan obrazac koji štedi prostor na način da unutra stane više posuđa i da se ono opere ravnomjerno.

Diane Regalbuto, vlasnica tvrtke Betty Likes To Clean, podijelila je za lifestyle portal Well + Good savjete kako najefikasnije napuniti perilicu posuđa da iz nje na kraju sve izađe savršeno čisto.

1. Tanjuri

Nemojte sve svoje posuđe u perilicu stavljati okrenuto u istome smjeru. Umjesto toga, Regalbuto kaže da bi se svi tanjuri trebali nalaziti na sredini perilice posuđa u donjoj košari. Na tome mjestu nalazi se moćna prskalica, koje će savršeno oprati svu nečistoću s tanjura, savjetuje ona. Stavite neke tanjure s lijeve, a druge s desne strane i neka budu okrenuti jedni prema drugima.

2. Pribor za jelo

Postoji i pravilna metoda stavljanja pribora za jelo u spremnik na donjem stalku. Kako biste osigurali da se sve očisti kako treba, Regalbuto kaže da sve ručke trebaju biti na vrhu. Tako će prijenos klica biti minimalan dok vadite pribor iz perilice.

3. Zdjele

Diane tvrdi da bi sve zdjele trebale biti na donjem stalku, iz istoga razloga kao i tanjuri – jer je tamo prskanje najjače.

4. Lonci i tave

Vaši lonci i tave također bi trebali ići na donji stalak perilice posuđa kako bi bili što čišći. S obzirom na to da su to najveće stvari koje stavljate u perilicu, stavite ih uz kraj kako prskalica ne bi bila blokirana. Također, kad god je to moguće, postavite ih na bočne stranice i usmjerite ih prema dolje.

5. Čaše i šalice

Sve se vaše čaše, šalice i krigle mogu zajedno prati u gornjoj košari. Lakše ih je izvaditi na taj način, kaže Regalbuto. Pazite da uvijek budu okrenute licem prema dolje kako bi unutrašnjost bila jednako čista kao i vanjske stranice.