ŠTO IDE NA POLICE, ŠTO U LADICU, A ŠTO NA VRATA? Evo kako organizirati hladnjak da vam baš sve namirnice dulje traju

Vaš hladnjak nije samo ormar za hranu – to je visokotehnološki uređaj koji vam pomaže u pohrani svih namirnica i začina za pripremu obroka u optimalnim uvjetima. Ne samo da hladnjaci imaju različite pretince koji služe u različite svrhe, oni imaju i različite temperaturne zone.

To znači da ako stvari spremate na pogrešno mjesto, nećete iskoristiti njihov puni potencijal. A to dovodi do gubitka hrane, gubitka novca na izgubljenoj energiji i manje želje za kuhanjem kod kuće.

Pravilna organizacija hladnjaka ključna je za održavanje vaših namirnica svježima što je dulje moguće. Temperaturu je najbolje držati na tri do četiri Celzijeva stupnja, piše Women’s Health. A evo kako isti portal savjetuje da rasporedite hranu u hladnjaku.

Gornja polica

Na gornjoj polici hladnjaka temperatura je najstabilnija, što je odlično za ostatke hrane, pića i namaze. Ovaj dio odgovara i začinima, koji će vam dulje ostati svježi.

Donja polica

Donja polica idealna je za pohranjivanje vakumiranog sirovog mesa, jaja, morskih plodova i mliječnih proizvoda zato što je tamo temperatura najniža. Samo pripazite da namirnice nisu previše natrpane jer se time povećava rizik od širenja bakterija. Hladan zrak treba cirkulirati jer zagrije li se on, hrana će se brže pokvariti.

Ladice na dnu hladnjaka

Najbolje su za čuvanje voća i povrća, ali važno ih je odvojiti. Preporučuje se u jednome pretincu držati voće, a u drugome povrće jer određene namirnice kao što su jabuke, šljive i kruške proizvode etilen, koji pospješuje truljenje. To se lako prenosi na druge namirnice i zato ih je potrebno odvojiti.

Jaja i mlijeko ne idu na vrata

Temperatura u hladnjaku najviša je na vratima, stoga se u tome dijelu preporučuje držati namirnice koje se ne kvare lako. Ovo je najbolje za sokove, vodu, ali ne i za jaja te mliječne proizvode, iako ste s uređajem dobili pretinac za jaja koji je vjerojatno došao baš u vratima.

Namirnice koje ne podnose hladnjak

Rajčice više vole toplinu nego hladnoću i zato ih nikako nije dobro čuvati u hladnjaku. Ondje će poprimiti brašnast okus, stoga ih izlažite niskim temperaturama samo ako ih planirate kuhati, a ne jesti svježe. Ni krumpiru ne bi trebalo biti mjesto u hladnjaku jer će mu, baš kao i rajčici, preniske temperature pokvariti okus. Slično vrijedi za bundeve i luk. Luk voli suho i tamno mjesto. Zbog nedovoljne cirkulacije zraka i vlage u hladnjaku, brže će istrunuti.

Što smije u zamrzivač?

U zamrzivaču se mogu pohraniti meso, voće i povrće, ali i različiti umaci, tortilje pa čak i jaja. Moguće je pohraniti i kruh, ali ne dulje od tri mjeseca. Zamrzivač treba dobro organizirati i držati urednim kako bi se uštedjela energija.