ŠTEDLJIVA MAMA OTKRILA ČAROBAN TRIK: ‘Evo kako možete napraviti čak 17 ručkova i 6 užina – od samo jednog pileta’

Nedavno je u Facebook grupi “Feed Yourself for £1 a day” osvanula objava jedne mame, koja je oduševila članove. Naime, žena je otkrila kako je uspjela od samo jednog pileta, koje je platila tridesetak kuna, napraviti čak 17 glavnih obroka i 6 užina! Uz još malo povrća, koje je platila isto toliko, pripremila je juhe, pite, variva, popečke…

Mum whips up 23 meals from ONE chicken and the whole lot only cost her £8 https://t.co/iWveiioqAg pic.twitter.com/SVpzsqMDYN

— Becca Flood (@TheBeccaFlood) November 30, 2020