SOKOVI ZA MRŠAVLJENJE: Tako jednostavno, a tako fino! Nema razloga da ne probate!

Loše i nezdrave prehrambene navike, manjak tjelesne aktivnosti i svakodnevan stres lako dovode do povećanja kilograma.

Prvi korak pri smanjivanju nepotrebnih kilograma je pravilna prehrana za koju mnogi niti ne razumiju što je. Ukoliko se odlučite tražiti neke dijete po internetu, često ćete naići na to da neku hranu ili elemente morate izbjegavati, a neke unositi više. To je djelomično točno, ali ono što bi trebali raditi je stvoriti uravnotežen jelovnik kroz cijeli i svaki dan.

Neke od glavnih grešaka koje ljudi rade kada žele smanjiti tjelesnu težinu su:

odbijanje hrane i gladovanje – ako ovo radite vaše tijelo će crpiti hranjive tvari iz masti, ali će crpiti i hranjive tvari iz svih organa u tijelu. To dovodi do slabosti, dehidracije i smanjivanja imuniteta cijelog organizma. Ujedno, ako se prejedate, organizam odmah počne skladištiti sve što pojedete u masno tkivo kako bi stvorilo ‘rezervu’.

potpuno izbacivanje masti ili bjelančevina – istina, nije dobro jesti samo masnu hranu, ali tijelu je potreban i zdrav kolesterol kako bi dobio snagu i energiju za svakodnevno funkcioniranje

iznenadno mijenjanje režima hranjenja – ako se odlučite za neku dijetu, krenite s njom postepeno. Tijelo treba vremena da se navikne na novi režim i na drugačiji način počne trošiti salo i masne naslage.

držanje dijete jedan dio tjedna pa vraćanje na prejedanje – ovime radite samo problem svom organizmu i čitavom probavnom sustavu koji se ne može naviknuti na to što konzumirate. Budite ustrajni. Najbolji način za to je polagan početak.

koriste dijetu bez tjelesne aktivnosti – skidanje kilograma bez fizičkog naprezanja će biti teško ostvarivo

Kako bi lagano počeli sa dijetama, trebat ćete razmisliti i o tome da se počnete baviti nekom tjelesnom aktivnošću. Za početak to može biti samo hodanje ili lagano trčanje. Odličan početak vježbanja mogu biti jednostavne vježbe rastezanja ili joga za početnike. Na taj način ćete polako ali sigurno steći naviku vježbanja, a tijelo će vam biti stvarno zahvalno. Osim toga, nikako ne smijete zaboraviti koliko je važna voda. Voda koju konzumirate kroz hranu i piće prolazi kroz cijeli organizam i radi toga je važna za zdravo tijelo. Pomaže u boljoj apsorpciji hranjivih tvari, lakšem prolaženju hrane kroz tanko i debelo crijevo, a uz to igra važnu ulogu u gotovo svakoj funkciji u tijelu. Ona također pomaže u uklanjanju štetnih toksina iz tijela, a to je potrebno kako bi s vremenom došli do smanjivanja kilograma.

Odličan početak dijete su sokovi za mršavljenje. Na ovaj način možete poboljšati svoju prehranu, a sokovi, smoothiji i razni napici su idealni za sagorijevanje viška kalorija, uklanjanje štetnih tvari te topljenje celulita. Sokovi za mršavljenje osim što pomažu u skidanju kilograma, daju tijelu više energiju, potiču bolje raspoloženje, poboljšavaju ten i pomlađuju kožu. Najvažnije je što će zdravi sokovi i smoothiji pomoći u održavanju jakog imuniteta.

Ovo su tri najbolja soka za mršavljenje.

Sok za mršavljenje od peršina i limuna

Ovim napitkom možete skinuti nekoliko kilograma u kratkom roku, a radi se vrlo jednostavno. Nasjeckajte peršin na jako sitne komade, iscjedite sok od jednog ili dva limuna i dodajte čašu vode. Ovaj sok trebate piti na prazan želudac rano ujutro i to najduže pet dana. Nakon toga je potrebno napraviti pauzu od 10 dana jer bi u suprotnom mogli oštetiti sluznicu želuca. Ovaj sok za mršavljenje može pomoći da se brzo oslobodite viška tekućine u tijelu, a uz to hrani tijelo mineralima i vitaminima. Ako vam dosadi sok, peršin možete dodati i u jogurte koji će imati jako sličan učinak.

Sok od mrkve i grejpa

Ova zanimljiva kombinacija je bogata vlaknima, a ima jako malo kalorija. Konzumiranjem ovog soka jako ćete dugo osjećati sitost što će smanjiti želju za prejedanjem što je jedan od uzroka stvaranja prekomjernih kilograma. Osim toga grejp pomaže u smanjivanju unesenih kalorija. Ova kombinacija je odlična u soku za mršavljenje. Kako bi ga pripremili trebat će vam jedan crveni grejp, 4 mrkve, 2 žlice limunovog soka i kockica đumbira. Naprosto očistite grejp i mrkvu, pomiješajte sve sastojke u blenderu i ako je potrebno dodajte malo vode. Ovo smijete piti svakog dana, preporučuje se prije jela, ali ne i na prazan želudac. Kao i kod ostalih sokova, nakon korištenja od nekoliko dana trebate uzeti jednako toliko dugu pauzu.

Sok od brokule, krastavaca i zelene salate

Mnoge dijete uključuju konzumiranje brokule jer ona sadrži jako malo kalorija, a bogata je mnogim vitaminima i mineralima. Odličan je izvor zdravih omega-3 masnih kiselina. Kao i većina zelenog povrća dugo će vas držati sitima. Zelena salata koristi se za topljenje kilograma i sagorjevanje masnoća. Za ovaj sok pomiješajte jednu brokulu, krastavac, glavicu zelene salate i žlicu limunova soka. Ako je potrebno, dodajte i vode. Umjesto brokule možete probati koristiti i šenon, odličnu kombinaciju cvjetače i brokule bogatu vitaminima. Ovaj sok za mršavljenje trebali bi piti na prazan želudac.