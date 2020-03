SIGURNO I VI RADITE OVU POGREŠKU S TJESTENINOM: Mislite da vam pomaže kod kuhanja, a zapravo upropaštava okus

Najgora stvar koju ljudi rade prilikom kuhanja tjestenine jest dodavanje ulja u vodu

Čini se jednostavnim – ubacite tjesteninu u kipuću vodu, dodate nekoliko kapi ulja da vam se ne lijepi za dno lonca i čekate da se skuha. Pogrešno!

Talijanski chef Guido Pedrelli, osnivač stranice Nonna Box s talijanskim receptima, tvrdi kako je najgora stvar koju ljudi rade prilikom kuhanja tjestenine upravo dodavanje ulja u vodu u kojoj se kuha.

Umak se neće stopiti s tjesteninom

“Postoji mit da ćete dodavanjem ulja u vodu za kuhanje tjestenine spriječiti da se ona zalijepi, ali to nije istina. Ulje i voda se ne mogu ‘spojiti’ niti pomiješati. Ulje neće ni doprijeti do tjestenine sve do cijeđenja, ali to će spriječiti umak da se stopi s tjesteninom”, objasnio je Pedrelli za portal Metro.

“Tako napravite više štete nego koristi. Samo trebate miješati tjesteninu lagano i često dok se kuha. Jedino što treba dodavati u vodu je sol”, utvrdio je ovaj iskusni kuhar.

Još neka pravila koja iznenađuju mnoge jesu da umak bolognese ne biste trebali posluživati uz špagete već uz tagliatelle, da piletina nikako ne ide uz tjesteninu i da umaka treba stavljati samo malo.