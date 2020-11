POHVALIO SE DA JE NAPRAVIO ‘PRAVI’ BOLONJEZ PA GA TALIJANI ‘POKOPALI’ U KOMENTARIMA: ‘Ovo je jako pogrešno’

Novinar i amaterski kuhar John Sweeney izazvao je bijes na društvenim mrežama nakon što se na Twitteru pohvalio fotkom svog bolonjez umaka. Iako je tvrdio da je skuhao ‘pravi’ bolonjez, mnogi se nisu složili s time.

U umak je tako stavio ljubičasti luk, gljive, cherry rajčice i mljeveno meso, dok nije bilo ni traga mrkvi.

“Špageti bolonjez, pravilno skuhano. Bez mrkve, s puno talijanskog crnog vina. Hvala”, napisao je samouvjereno uz fotku jela, a onda je krenula lavina kritika. Komentatori su se prepirali oko sastojaka koji se trebaju i ne trebaju dodati klasičnom jelu, a posebno su glasni bili Talijani koji su ga upozorili da se bolonjez ne kuha tako.

Spag Bol, properly done. No carrot. Lots of Italian red. Thank you. pic.twitter.com/76olFHRJCk

