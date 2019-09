PIRE KRUMPIR GOTOV ZA PET MINUTA: Mama podijelila savršen trik bez guljenja, rezanja i kuhanja na klasičan način

Neki ljudi su već isprobali ovaj recept za pire; evo što kažu

Pire krumpir je sastavni dio nedjeljnog ručka u brojnim kućanstvima. Premda je recept vrlo jednostavan, zahtijeva dosta vremena dok ogulite i nasjeckate krumpir, a onda ga i skuhate. Jedna je majka smislila znatno brži način pripreme ovog omiljenog priloga. Pišući na forumu Mumsnet, otkrila je da je moguće pripremiti pire krumpir bez svih dosadnih popratnih poslova.

Prvi je korak staviti krumpire u mikrovalnu pećnicu dok se ne skuhaju. Za to će biti potrebno između pet i osam minuta. Kada su gotovi, presijecite ih napola i ogulite kožu. Ubacite ih u tanjur i dodajte maslac, vrhnje za kuhanje ili što već stavljate za bolji okus. Vilicom zdrobite krumpire i izmiješajte s dodacima. I to je to.

Korisnici su bili oduševljeni ovim prejednostavnim trikom i zahvalili su ženi što ga je podijelila. Ipak, našlo se i skeptika koji su komentirali da to baš i nije lakši način za pripremu pirea. “Ovo mi zvuči kao više posla”, netko je napisao. “Ne razumijem zašto ljudi gule kožu s krumpira. Koža je zdrava i može ostati u pireu”, nadovezali su se. Jedna je žena isprobala trik i nije se baš oduševila.

“Probala sam staviti cijeli krumpir u mikrovalnu, ali uklanjanje kože s vrućeg krumpira baš i nije zabavno. Okusom podsjeća na pečeni, a ne kuhani krumpir, čak i kad ga pretvorite u pire”, objasnila je korisnica foruma.