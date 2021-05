Jelo od piletine: Piletina na filipinski zanimljivo jelo od piletine

Specijalitet filipinske kuhinje svidjet će se gurmanima zbog obilja začina, neizostavnog češnjaka u ukusnoj marinadi koja će mesu, ali i ribi dati mekoću i punoću. Način pripreme mesa i ribe na ovaj način raširen je i u Španjolskoj. Pripremite ovo jelo od piletine i uživajte u svakom zalogaju.

Sastojci za pripremu piletine:

6 komada piletine po osobi (krila, bataci, bijelo meso – po izboru)

1 glavica luka

3 češnja češnjaka

15 ml biljnog ulja

Marinada piletine:

120 ml vode

120 ml octa

120 ml soja umaka

1 žličica đumbira

1 žličica cimeta

1 do 2 žličice crnog papra

1 do 2 lovorova lista

1 zrno crvenog papra

1 češanj češnjaka, usitnjen

1 do 2 svježe crvene čili papričice

Priprema jela od piletine:

Prvi korak je napraviti marinadu i u njoj pacati meso najmanje sat vremena

Meso izvadite iz marinade pa naglo zapecite s obje strane dok ne dobije zlatnu boju. Meso izvadite i ostavite sa strane.

U istoj tavi, na malo ulja, pirjajte usitnjeni češnjak i luk, a kada omekša, dodajte meso i ostatak marinade pa pustite neka se kuha 1 sat na laganoj vatri.

Umjesto piletine možete na isti način pripremiti i puretinu ili svinjetinu, a jelo najbolje pristaje uz kuhanu rižu.