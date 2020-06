PAZITE ŠTO JE TIP NAŠAO U BROKULI IZ UVOZA: Odmah je izgubio apetit i upozorio ljude da otvore oči dok peru povrće

Što je najgore, iste gmizavce pronašao je i u novoj brokuli, koju je kupio naknadno

Samoizolacija je kod mnogih ljudi potaknula osjećaj usamljenosti, zato je ovaj Britanac odbio riješiti se životinjica koje je pronašao u povrću iz jednog tamošnjeg supermarketa. Radijski voditelj Sam Darlatston (27) iz Londona kupio je u Tescu brokulu, no izgubio je apetit kada ju je krenuo pripremati za ručak.

U brokuli iz uvoza pronašao je male gusjenice, a jednu je odlučio zadržati, prenosi Metro.

Hey @Tesco I was about to cook my favourite vegetable of all time (broccoli) and after unwrapping it, to my surprise, found caterpillars inside! They’re really nice and we’ve ended up keeping one as a pet and naming him. but just as a heads up, some of your broc has c-pillars😳🐛 pic.twitter.com/3VLIQAEogG — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

Došle su iz Španjolske

Krenuo sam kuhati svoje omiljeno povrće, ali kada sam ga otvorio, unutra su bile gusjenice. Budući da su se lijepo ponašale, jednu sam si ostavio kao ljubimca i dao mu ime. Ali pazite, u brokuli doista možete pronaći gusjenice!”, napisao je na Twitteru.

In case anyone is interested, the name we’ve gone with is Cedric, he’s from Spain (at least we assume so because the broccoli is) and he dances after eating spinach and broc all day long 🐛🐛🐛 pic.twitter.com/tO1EyMgeG1 — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

“Ako vas je zanimalo, dali smo mu ime Cedric. Mislimo da je iz Španjolske jer je odande došla brokula”, dodao je.

OH MY CHRIST. Just bought another broc and before I’ve even opened it I can see caterpillars 😭🐛 pic.twitter.com/xUBFmuiT5B — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

Gusjenice i u novoj brokuli

Da bi sve bilo još smješnije, Sam je ubrzo na Twitteru objavio da je gusjenicu pronašao i u novoj brokuli koju je naknadno kupio nakon što mu je prvi put propao ručak. Iz gusjenice je ubrzo izrastao leptir, a radijski voditelj priznao je da se počeo brinuti za čak pet gusjenica koje je pronašao u brokulama i da je svima dao imena.

SO IT TURNS OUT THAT THIS BROC CONTAINS ANOTHER 5 CATERPILLARS????!!!! 5!!!!! Also it turns out that THIS… is now a caterpillar thread pic.twitter.com/7M0UIcUxrU — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

“Osim Cedrica, brinem se i za Janine, Slim Erica, Broca, Ollyja, Croca i Carlosa“, rekao je. Napredak svojih novih ljubimaca Darlatston je svakodnevno dokumentirao na Twitteru te zaključio kako ih planira pustiti u prirodu kada malo porastu.

Day 3, and we’ve got our first caterpillar romance story. Janine and Slim Eric nap together, eat together, and occasionally dance together 🐛 pic.twitter.com/t883KOVgi0 — Sam Darlaston (@samd_official) June 13, 2020