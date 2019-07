BIVŠI ZAPOSLENICI OTKRILI PAMETNE TRIKOVE ZA MCDONALD’S: Kako uštedjeti novac i dobiti svježiju hranu…

Bivši zaposlenici McDonald’sa otkrili su najbolje trikove za globalni lanac brze prehrane kako bi se mogli dokopati svježe hrane i tajnih menija, a pri tome još i uštedjeli.

Tako ako zatražite hamburger sa samo jednim sastojkom osoblje će vam morati napraviti novog, umjesto da vam daju jedan koji već nego vrijeme stoji pod grijaćom lampom. Isto možete postići ako zatražite neposoljeni pomfrit.

Ako tražite račun osoblje bi moglo pomisliti da se radi o tajnom kupcu, pa će vam što brže servirati najsvježiju hranu, piše Daily Mail.

A novac možete uštedjeti tako naručite Happy Meal iako ste odrasla osoba, samo bez igračke, pa dođe gotovo u pola cijene. Ili naručite McDouble s Mac sosom i salatom te ga pretvorite u znatno skuplji Big Mac.

Ako dođete malo poslije 10 sati ujutro, moći ćete naručivati jela i s menija za doručak, kao i s menija za ručak.

Ako možete birati, uvijek uđite u restoran. Tamo se narudžbe u prosjeku znatno brže obrađuju nego u drive-through verziji.

Neki trikovi vrijede samo u određenim državama

Bivši su zaposlenici dijelili trikove na web stranici za pitanja i odgovore Quora, a zbog politike McDonaldsa nisu svi savjeti primjenjivi u svakoj državi.

Tako recimo u Brazilu moraju svojim zaposlenicima osigurati ‘regularnu’ hranu, a uz to ne smiju služiti kupcima različitu hranu od one koju služe zaposlenicima. Tako možete u brazilskim McDonalds restoranima dobiti rižu i grah, iako to uopće ne reklamiraju.

Dok se u američkim McDonaldsima može naručiti napolitanski shake, koji je 1/3 od čokolade, 1/3 od vanilije i 1/3 od jagode.

No većina je savjeta univerzalna.