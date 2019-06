OVO SMO ČEKALI: Fizičari su si dali velik zadatak – skužiti kako speći perfektnu palačinku. Itekako su uspjeli

Nije poznato koliko su kilograma dobili tijekom studije

Malo tko bi bio toliko kompetentan da govori o savršenoj palačinki od Edouarda Boujua i Matihieua Selliera. Nisu vlasnici svjetski poznate kreperije nego su fizičari koji su se specijalizirali za dinamiku fluida. Dodatan plus im je to što su Francuzi pa osim osobnog izazova, savršena palačinka, podjednako debela, ravnomjerno bez izbočina i grudicama im je i stvar nacionalnog ponosa.

Modele vrtili kroz matematičke simulacije

Zato su si Sellier, koji radi na novozelandskom Sveučilištu u Canterburyu i Boujou sa Politehničke škole u u Francuskoj dali prilično truda kako bi izračunali savršeni način za izlijevanje i pečenje palačinki.

Primjenjujući metodu združene optimizacije, složenu računsku operaciju koja opisuje kretanje fluida u kontejneru došli su do savršene palačinke. Naravno, ipak su u pitanju fizičari, pa umjesto da iskušavaju svoje palačinke na tavi, oni su sve odradili preko računalne simulacije.

Ključni problem kod palačinke je to što tijesto postaje manje viskozno kako se peče pa se sporije širi tavom. Tome se može doskočiti na dva načina – jedan je nožem raširiti tijesto po tavi, što uglavnom rade profesionalci, dok većina ljudi naginje i okreće tavu.

“Nagib uništava osnu simetriju’

Upravo ovaj drugi način su fizičari odlučili dovesti do savršenstva, ili kako su to naveli u uvodu svoje studije: „Čim se nagib uvede u sustav, osna simetrija problema je uništena i pitamo se koji je najbolji cirkularni pokret kako bi se postila optimalno tanka i okrugla palačinka“.

Tehnika do koje su su došli svodi se na to da nagib tave u početku mora biti prilično oštar kako bi tijesto došlo do samog ruba tave , a kako se rotira, nagib postaje sve blaži. Ključno je i da tijesto napravi samo jedan krug. Ili, kako je fizičarski duo zaključio, „Iznenađujuće, to se postiže usporavanjem rotacijskog pokreta kako se film ukrućuje“.

Uniformnost se povećava za 83 posto

Na slici koja opisuje njihovu metodu, crveno pokazuje mjesto gdje je tijesto najdeblje, a tamno plavo gdje je najtanje. Redoslijed počinje u gornjem lijevom uglu te ide prema dolje. S prvim nagibom vidi se kako tijesto prelijeva na gornji desni rub tave, ostavljajući iza sebe (svjetloplavi) sloj tijesta. Potom se kruženjem u prelijeva po ostatku tave, prenosi Science alert.

Na radost njihovih kćeri, fizičari su zaključili kako će se uniformnost palačinki povećati za nevjerojatnih 83 posto. Prilično smiona tvrdnja obziorm na to da postoji čitav niz varijabli koje utječu na kvalitetu palačninki.