Od skromnih ‘težačkih’ jela do delicija po mjeri plemića

Zanimljivo je koliko hrana servirana na stolu može reći o povijesti nekog naroda, okolnostima življenja, klimatskim uvjetima i zemljopisnom pejzažu koji ih okužuje.

Svako jelo, pa tako i ovo, najbolje je kada se biraju svježe namirnice. Garancija svježine i kvalitete svakako su naša, domaća gospodarstva koja s ljubavlju i predanošću uzgajaju hranu. Svježe, 100% hrvatsko svinjsko meso na police Kauflanda stavile su tri hrvatske farme: PG San, OPG Jančo i PG Kolesarić. S obzirom da je ishrana izuzetno bitna za kvalitetu mesa, gospodarstva u ishrani koriste isključivo hranu koja je proizvedena u Hrvatskoj – prirodnu i bez upotrebe GMO-a. Čitava ta briga osigurava kvalitetno i sočno meso.

Zagorje je, primjerice, osim po šarmantnim zelenim brežuljcima, poznato i po tome da se težački radilo na polju i ponekad se nije imalo mnogo. Upravo zato, Zagorci su virtuozi u spravljanju ukusnih, zasitnih jela od skromnih namirnica. To je tipična „zimska“ kuhinja koja je trebala nahraniti nakon napornog dana na polju i grijati kad padnu temperature.

Namirnice koje tipični zagorski meni podrazumijeva su grah, kupus, žganci, repa; a od jela poznatija su purica s mlincima, krvavice s kiselim kupusom, štrukli, sir i vrhnje…Svinjetina je oduvijek imala posebno mjesto na zagorskom stolu. Vrijedni ljudi bi potom obrađivali to meso, spravljali od njega kobasice, krvavice, češnjovke, čvarke i ostale delicije pa bi se čitavu godinu gostili. Osim po svojim bregima, Zagorje je poznato i po predivnim dvorcima u kojima su nekoć obitavali plemići, a jedno od njihovih omiljenih jela jest pisana pečenica koja se do danas zadržala na stolovima Zagorja. Pogledajte kako ćete napraviti to jelo…

Pisana pečenica: jelo koje su prije jeli zagorski plemići, a danas ga vrlo lako možete pripremiti doma

Trebaju vam:

suhe šljive

maslac

lungić

bijelo vino

vrhnje

šljivovica

Iz suhih šljiva izvadite koštice i na mjesto gdje su bile koštice stavite malo maslaca.

Duž svinjske pisanice (lungić) napravite udubinu, čitavom dužinom. Potom, tu udubinu napunite pripremljenim namašćenim šljivama. Pripremljenu roladu posolite i popaprite sa svih strana i sa svih strana dobro ispecite u malo dubljoj tavi. Kada je pisanice gotova odložite je sa strane.

Ostatak šljiva narežite i dodajte u tavu u kojoj ste pekli pisanicu. Sve zalijte s bijelim vinom. Kada se sadržaj reducirao u smjesu dodajte kiselo i slatko vrhnje i kuhajte sve dok se umak ne zgusne. Pred sam kraj dodajte malo šljivovice i pričekajte koju minutu da alkohol ispari.

Pečenice narežite, posložite u posudu za posluživanje i prelijte spravljenim umakom.

Uživajte!

