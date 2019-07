OD PONEDJELJKA NOVA USLUGA DOSTAVE! Potpuno besplatno vam stiže hrana čak i iz restorana koji nemaju dostavu

‘Korisnici će imati još više izbora na Pauzi, kako restorana tako i raznovrsne hrane’

Poznata platforma za dostavu hrane ove je godine proslavila deset godina postojanja na hrvatskom tržištu. Osim potpunog redizajna, Pauza.hr sada je predstavila i svoj novi adut – PauzuGO. Naime, od ponedjeljka, 15. srpnja, Hrvati će imati mogućnost naručivati hranu iz bilo kojega restorana bez troškova dostave.

Pauza.hr, kao dio Delivery Hero grupacije, koja ujedinjuje više od 40 zemalja i servisa baš poput njihova, uvodi novu uslugu dostave s vlastitim dostavljaćima.

“Pauza je do sada djelovala samo kao posrednik između restorana koji nude uslugu dostave i korisnika, ali uvođenjem vlastite dostave pokrivamo i restorane koji do sada nisu imali vlastitu dostavu. Time restoranima dajemo više prostora da se usredotoče na ono što se događa u samom restoranu, kao što je pripremanje slasne hrane na zadovoljstvo svih, a svu logistiku i operativu preuzimamo na sebe”, izjavila je direktorica Pauza.hr-a Elmira Majerić za Netokraciju.

[EKSKLUZIVNO] Uskoro ćemo vidjeti i narančastu ekipu po ulicama grada. 😁🧡 Psst, iz @Pauzahr nam kažu da neće biti naknade za dostavu ni za nove, fensi restorane… https://t.co/3tZ19AeU0X — Netokracija (@netokracija) July 12, 2019

Što to znači za korisnike?

“Korisnici će imati još više izbora na Pauzi, kako restorana tako i raznovrsne hrane. Uz to, PauzaGO koristi sofisticirani program, koji prema posebnom algoritmu omogućuje najbolju procjenu za najbržu dostavu, sve kako bi našeg korisnika dočekala najbolja usluga”, objasnila je Majerić.

Ako ste dosad koristili dostavu Pauze.hr, znate kako naručivanje hrane online funkcionira. Odaberete jedan od uvrštenih restorana s jelom koje vas zanima, unesete sve potrebne podatke za dostavu i plaćanje, a proces se zaključuje u kratkom roku s obaviješću kad vam hrana i pristiže. S tim slučajem korisničkog iskustva na platformi ništa se neće mijenjati.

Jedina promjenu koju ćete na platformi vidjeti nalazi se na popisu restorana koji će vam uskoro biti dostupni. Od ponedjeljka ćete uz pojedine, nove restorane, moći vidjeti i novu oznaku, piše Netokracija.

Najveća promjena odnosi se na restorane bez dostave

“Korisnički način korištenja dobre ‘stare’ i jednostavne Pauze se uopće ne mijenja. Dakle, za korisnika je taj put od prijave do narudžbe potpuno isti. Ono što je za korisnika drukčije je samo uvid u to koji restorani imaju vlastite vozače, a za koje će na vratima vidjeti dostavljača s prepoznatljivom narančastom torbom PauzaGO. Na stranici i aplikaciji će već na prvi pogled na listi restorana moći uočiti PauzaGO restorane jer će biti označeni ikonom rakete, a uz to će ih lako moći i filtrirati na PauzaGO filteru”, objasnila je Pauzina voditeljica marketinga Ana Vaci.

Suradnja Pauze.hr s više desetaka restorana ovih je godina pokrivala i centre gradova i udaljene kvartove, no vlastiti dostavljači sigurno znače novu kompetitivnu prednost u sve intenzivnijoj tržišnoj utrci dostave hrane. Na svojoj Facebook stranici, Pauza.hr je oglasila da traži nove dostavljače.

S dolaskom nove usluge, najveća prednost za korisnike besplatna je dostava iz restorana koji inače ne nude dostavu. Ipak, direktorica Majerić istaknula je kako se neće puno toga mijenjati te da apsolutno sve kanale kojima su se do sada koristili u marketingu uključuju u miks s PauzaGO uslugom, piše Netokracija.