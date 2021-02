NOVA STUDIJA OKRENULA NAGLAVCE SVE ŠTO SE MISLILO O KAVI: Plašili su vas da je loša za srce? E, pa pokažite im ovo

Konzumiranje jedne ili više šalica kave dnevno može smanjiti rizik od zatajenja srca, rezultati su novog istraživanja. Ali omiljeni napitak mora sadržavati kofein.

Metaanaliza triju velikih studija pokazala je da je manji rizik od zastoja srca uočen kod osoba koje popiju više šalica kave, objavljeno je u časopisu Circulation koji izdaje Američki savez za srce (AHA). No kava bez kofeina nije imala isti učinak, prenosi portal Insider.

“Veza između kofeina i smanjenja rizika od zastoja srca iznenadila nas je”, rekao je glavni autor studije dr. David Kao, profesor kardiologije na medicinskom fakultetu u Aurori u Coloradu.

Dietary information from three large, well-known heart disease studies suggests drinking one or more cups of caffeinated #coffee may reduce #heart failure risk, according to @American_Heart.https://t.co/NoGrxnCMfQ pic.twitter.com/WyoRhSUqdo

— Biomedical Journal (@BiomedJ) February 10, 2021