A MISLILI STE DA JE LAKO SKUHATI JAJE: Vjerojatno i vi radite ovu katastrofalnu pogrešku

Jedna od najjednostavnijih metoda pripreme jaja svakako je kuhanje u vodi. No, vjerovali ili ne, i s time se može pogriješiti. Ova ekspertica za hranu otkrila je da prilikom kuhanja jaja svi radimo istu pogrešku.

Spisateljica M.F.K Fisher još je 1942. u svojoj knjizi “Kako skuhati vuka” cijelo jedno poglavlje posvetila tomu kako napraviti savršeno jaje. Smatra da tvrdo kuhano jaje – uopće ne bi trebalo kuhati.

