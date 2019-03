NIJE ŠALA, GLAZBA UTJEČE NA OKUS SIRA: Najluđi eksperiment u povijesti otkrio uz koji žanr je sir najukusniji

Izlaganje sireva neprekidnoj glazbi moglo bi pojačati njegov okus, a u tome bi hip-hop mogao biti uspješniji od Mozarta, objavili su švicarski znanstvenici

Devet kolutova ementalera teških po 10 kilograma prošlog je rujna smješteno u zasebne drvene kutije kako bi se testirao utjecaj glazbe na njihov miris i okus.

Pet kolutova izlagano je neprekidno glazbi iz Mozartove “Čarobne frule”, Led Zeppelinovu rock klasiku “Stairway to Heaven”, hip-hop snimci grupe A Tribe Called Quest “We Got it From Here”, Vrilovom tehno hitu “UV” te “Monolithu” Yelloa. Tri koluta sira izlagana su kontinuirano zvučnim valovima niske, srednje i visoke frekvencije, a zadnji kolut uživao je u tišini.

U GROBNICI PRONAŠLI 3200 GODINA STAR SIR: Mogao bi dokazati postojanje jedne smrtonosne bolesti u doba egipatskih faraona

Razlika nebo i zemlja

“Uočene su vrlo upečatljive razlike u intenzitetu okusa i mirisa”, objavili su znanstvenici s bernskog sveučilišta umjetnosti pozivajući se na kulinarski žiri koji je testirao uzorke. “Najbolje je ocijenjen uzorak izložen hip-hopu u smislu voćne note… bio je i najintenzivniji u smislu mirisa i okusa”.

Švicarski kuhar i član žirija Benjamin Luzuy kazao je da su razlike među sirevima bile uočljive u svakom pogledu. Proizvođač sireva Beat Wampfler kazao je da je analiza uzoraka provedena dva puta i u oba slučaja su rezultati bili podjednaki. Sljedeća faza je izložiti pet do deset sireva hip-hopu i opet testirati utjecaj te glazbe u odnosu na sireve koji nisu izlagani glazbi.