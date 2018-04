NEMOJTE BACATI MAST OD PEČENE PILETINE: Iskoristite je na bezbroj načina, može stajati i do mjesec dana

Iako općenito nije zdrava, zapravo ima nekih zdravstvenih koristi

Pečeno pile često se nađe na stolu za nedjeljni ručak, ali ako ste dosad bacali onu masnoću koju pile ispusti tijekom pečenja, odmah prestanite. Nemate pojma koliko ona može popraviti okus drugim jelima. Lauren Miyashiro, spisateljica o hrani, otkriva kako ne treba bacati masnoću od mesa peradi čak i ako je ne volite jer upravo je to tajni sastojak koji obične priloge može pretvoriti u kulinarska čuda.

Može stajati mjesec dana

Dakle, masnoću prije svega valja pustiti da se ohladi u posudi u kojoj se peklo pile. Zatim uklonite sve sitne komadiće mesa i mast stavite u plastičnu posudu ili staklenku. Možete je držati u hladnjaku do mjesec dana i ne treba vas brinuti ako postane želatinasta nakon nekog vremena. Osim što vam može poslužiti kao slastan umak uz druga jela, ima još načina na koje se može iskoristiti, piše Delish.





Zdravstvene koristi

Laurenin je top savjet da masnoćom zalijete povrće koje se spremate peći – od mrkve do krumpira – jer će mu to dati dodatan okus i hrskavost. Mast peradi najbolja je za pripremu na visokim temperaturama kao što je pečenje. Iako općenito nije zdrava, zapravo ima nekih zdravstvenih koristi. Ona je dobra za kosu, kožu i nokte, a smatra se da čak može sniziti razinu lošeg kolesterola s obzirom na to da obiluje mononezasićenim masnoćama. Ali sadrži i mnogo zasićenih masti, tako da je najbolje koristiti je često, ali u malim količinama.