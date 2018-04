NE NARUČUJTE NI ZA ŽIVU GLAVU: Restoransko osoblje podijelilo najprljavija iskustva: ‘Hrana se ne baca ako padne na pod’

U aparatima za gazirana pića nalazili su plijesan, jedan je na svoje oči vidio kako se hrana s poda stavlja na tanjur…

Osoblje poznatih lanaca restorana u SAD-u i Velikoj Britaniji tvrdi kako postoje obroci koje oni ni u ludilu ne bi naručili jer znaju kako se spravljaju. Sve je krenulo s objavom na Redditu. Jedan je korisnik postavio pitanje: “Ljudi koji radite u restoranima, koju hranu trebamo izbjegavati po svaku cijenu?” Više od 1600 ljudi mu je odgovorilo, a mi prenosimo samo najbolje i najkorisnije savjete.

“Ja sam tehničar za popravke u nekoliko lokalnih fast foodova. Izbjegavajte sladoled iz aparata jer se oni često ne održavaju redovito.”

“Jedna od mojih kolega u restoranu ima obvezu čistiti aparate za gazirana pića. Ispostavilo se kako ona zapravo nikad njih nije temeljito očistila. Jednom sam doslovno izvukao grumen plijesni iz aparata.”



“Radila sam u McDonald’su i savjetujem da ne naručujete milkshakeove i sladolede iz aparata. Oni se čiste jednom u 4 – 6 mjeseci i unutra sam nalazila gljivice.”

FUJ, ZAR SE U OVAKVIM UVJETIMA PRIPREMA HRANA? Prljave tajne restorana koje vam nitko neće reći

“Nikad ne naručujte sushi sa sirovom ribom. Ako je jeftin, to je zato što škrtare na ribi. Ne samo da je manje ukusna, već su i veće šanse da nije prošla odgovarajuće procese za uništavanje parazita.”

“Ovo je kraća verzija onoga što sam ja doživio dok sam radio u lokalnom restoranu. Kolegi je na pod ispala cijela porcija crvenog graha i riže. Voditelj je smjene poludio. Zatim je i on poludio. Svi su ostali poludjeli. Mene to nije previše diralo. On se sagnuo, pokupio grah i rižu s poda te vratio natrag na tanjur koji je stigao pred nekog nesretnog gosta. Samo je mrmljao: ‘Neće nitko znati, neće nitko znati…’ I tako se izvukao.”

“Ako mislite da su smoothieji iz restorana zdravi za vas, varate se. Ti su napitci, naprotiv, prilično nezdravi.”

“Izbjegavajte Big Macove. Ako vam ne smeta središnje pecivo, radije naručite McDouble, umak i narezani kupus. Platit ćete upola manje, a prilozi su gratis. Dobit ćete otprilike istu količinu hrane. Usput budi rečeno, upravitelj sam u McDonald’su.”