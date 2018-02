NAŠ NAJPOZNATIJI ZAČIN HIT JE U AMERICI: U njujorškom restoranu Michaela Jordana očito koriste Vegetu, a objašnjenje je vrh

Ovo je nesumnjivo odlična reklama za našu zemlju i njezine proizvode

Popularna američka lifestyle emisija o hrani i putovanjima snimila je prilog o Vegeti. OK, točnije bi bilo reći – o poznatom njujorškom restoranu u vlasništvu NBA legende Michaela Jordana. Fora je u tome da u emisiji “A Taste of New York” voditeljica Keleigh Nealon razgovara sa slavnim chefom Cenobiom Canalizom, koji usput priprema dva jela koja su redovita na jelovniku restorana “The Michael Jordan’s Steak House N.Y.C”.

Koristi Vegetu u svim jelima

Canalizo tako pred kamerama priprema brancin na žaru s umakom od rajčice, u koji dodaje žličicu Vegete. Nakon toga priprema i takozvani njujorški gigantski pomfrit, u koji također dodaje hrvatsku mješavinu začina.

“Koristimo Vegetu jer našim jelima mediteranske kuhinje i steakovima daje bogatiji okus. Bogatstvo arome raznih vrsta povrća usklađenih u kombinaciji koja ne opterećuje ribu ili meso nego upravo pojačava njihovu svježinu i zaokružuje kulinarsku priču, motivira me da pripremam još bolja jela, pa je Vegeta postala nezaobilazan dodatak jelima u našoj kuhinji.”, objašnjava Canalizo.



Njujorčani uživaju u hrvatskom začinu

Jordanov restoran nalazi se u Grand Central Terminalu u samom središtu Manhattana u popularnoj 42. ulici, gdje dnevno prođe više od 700 tisuća Njujorčana i turista. Restoran je i omiljeno okupljalište poslovnih ljudi, kojih onuda prođe više od 10 tisuća u samo jednom danu. Bacite pogled na ovu zanimljivu reportažu, u kojoj glavnu ulogu ima naša slavna Vegeta (jednostavno ne možemo ne biti subjektivni).

Inače, Podravka je najveći hrvatski izvoznik prehrambenih proizvoda na američko i kanadsko tržište, gdje je svoje predstavništvo otvorila 2005. godine. Najviše se prodaje popularna Vegeta, ali su zastupljeni i drugi poznati Podravkini proizvodi.