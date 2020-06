NA KOLIKO STUPNJEVA STE PODESILI HLADNJAK? Velike su šanse da ste opasno pogriješili, ovo je idealna temperatura

Namirnice u hladnjaku mogu ostati svježe i nekoliko tjedana ako je temperatura u njemu podešena kako treba. Kada je ona previsoka, bakterije se brže razvijaju te se hrana brže kvari. Za bolje održavanje hrane, potrebno je hladnjak držati na optimalnoj temperaturi. Znate li koliko ona iznosi? Velike su šanse da griješite.

Američka agencija za hranu i lijekove izdala je preporuke u kojima stoji kako je preporučena temperatura hladnjaka ispod četiri stupnja Celzija! U zamrzivača bi, pak, trebalo biti ispod -17. No, idealna temperatura zapravo je još niža, prenosi Real Simple.

