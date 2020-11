KUHARICA IZNENADILA SAVJETOM: ‘Ova jela nikad ne naručujte u restoranu!’ Kad vidite razlog, sve će vam biti jasno

Odlazak u restoran uvijek je super opcija kada vam se ne da kuhati, no jedno jelo nikad ne biste trebali naručivati ili jesti vani jer apsolutno nikad ne može ispasti jednako dobro kao domaće.

Profesionalna kuharica i suvlasnica restorana “Gastrono-me” u Suffolku Gemma Simmonite ne preporučuje da u restoranu jedete – pečeno meso. Ona tvrdi da, primjerice, purica s mlincima ne može ispasti jednako dobro kao ona pripremljena kod kuće.

