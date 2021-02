NOVA STUDIJA UZROKOVALA VELIKU PANIKU: ‘Samo pola jajeta na dan povećava rizik od smrti za 7%!’ Evo što kaže nutricionistica

Jaja su uključena u nacionalne prehrambene smjernice mnogih zemalja, nutricionisti ih također preporučuju u umjerenim količinama… A onda kineski znanstvenici izađu s ovim dramatičnim saznanjima

Kuhana, pržena, kajgana ili omlet – jaja pripremljena na bilo koji način predstavljaju ozbiljnu prijetnju za zdravlje, a što ih više i češće jedete, to vam je veći rizik od smrti, tvrdi najnovija studija. Istraživači su otkrili kako jedenje samo pola jednoga jajeta – što uključuje žumanjak i bjelanjak – povećava vjerojatnost prijevremene smrti za čak sedam posto!

Taj se rizik, dodaju, povećava za dodatnih sedam posto za svaku polovicu jajeta povrh toga, tako da osoba koja pojede jedno jaje dnevno ima 14 posto veću šansu za smrt od one koja izbjegava jaja u potpunosti.

Taj nesretni kolesterol

Kineski znanstvenici koji su vodili istraživanje vjeruju da su za ovoliko dramatične prognoze krive visoke razine masti i kolesterola u jajima. Upozorili su da bi ljudi trebali konzumirati samo bjelanjak ili se prebaciti na zdravije zamjene za jaja, jer to smanjuje rizik od umiranja.

Kod ispitanika u istraživanju koji su umjesto jaja jeli orašaste plodove ili mahunarke smanjila se stopa smrtnosti čak do trećine. Meso peradi i mliječni proizvodi imali su sličan učinak. U studiju je uključeno više od pola milijuna Amerikanaca, koje su pratili 16 godina.

Podaci iz ove studije, objavljene u časopisu Plos One, pokazuju da je od početka istraživanja umrlo 129.328 ljudi koji su ispunili izvorni obrazac. Njezin suautor, profesor Yu Zhang sa Sveučilišta Zhejiang, pojasnio je da su unosi jaja i kolesterola povezani s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, ali i smrtnosti od raka.

“Na povećanu smrtnost povezanu s konzumacijom jaja u velikoj je mjeri utjecao unos kolesterola”, izjavio je on. Već se godinama raspravlja o utjecaju jaja na zdravlje i o njima se dugo mislilo kao o zdravom dodatku prehrani.

Svatko tvrdi drugačije

Štoviše, jaja su uključena u nacionalne prehrambene smjernice mnogih zemalja. No, ova namirnica, posebno žumanjak, sadržava puno kolesterola – za koji se zna da je jako štetan. Smrtnost od raka porasla je za 24, a od kardiovaskularnih bolesti za 16 posto. U bjelanjku srednje velikoga kokošjeg jajeta nema kolesterola, dok ga u žumanjku ima oko 186 miligrama.

“Naša otkrića sugeriraju ograničavanje unosa kolesterola i zamjenu cijelih jaja bjelanjcima ili drugim alternativnim izvorima bjelančevina za spas kardiovaskularnoga zdravlja i dugoročno preživljavanje”, napisali su autori.

Kolesterol se može nakupiti u arterijama, što dovodi do stvaranja krvnoga ugruška koji može prekinuti opskrbu krvlju, potencijalno pokrećući moždane udare ili bolesti srca. S druge strane, Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije kaže da su jaja dobar izbor kao dio zdrave, uravnotežene prehrane. Osim što su izvor proteina, sadržavaju vitamine i minerale.

Također navodi da ne postoji preporučeno ograničenje broja jaja koja bi ljudi trebali jesti, ali savjetuje kuhati ih bez dodavanja soli ili masti. Prženje može povećati njihov sadržaj masti za oko 50 posto. Pa, komu onda vjerovati?

Mišljenje nutricionistice

“Ovo istraživanje omogućuje sagledavanje odnosa između onoga što su ljudi jeli u prošlosti i bi li to moglo biti povezano s bolešću ili smrću u budućnosti”, rekla je dr. Ada Garcia, viša predavačica nutricionizma na Sveučilištu u Glasgowu, koja nije bila uključena u istraživanje.

“Autori su vrlo pažljivo pristupili analizi podataka i razmotrili mnoge aspekte koji bi mogli iskriviti nalaze. Studija je zaključila da su umirovljenici koji su jeli više cjelovitih jaja imali sedam posto veći rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti”, dodala je za Daily Mail.

Međutim, Garcia kritizira metodologiju i zaključke kineskoga tima “Prekomjerna tjelesna težina ili pretilost, pušenje ili konzumiranje previše alkohola i nedovoljna fizička aktivnost puno su važniji čimbenici koje treba uzeti u obzir za prevenciju kroničnih bolesti i smrti”, istaknula je.

“Zaključci ove studije prenaglašeni su. Kriviti samo jaja za povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti banalizirani je i redukcijski pristup konceptu prehrane i prevencije bolesti”, zaključila je nutricionistica, koja se očito ne slaže s kolegama iz Kine.