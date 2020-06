KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU SVIJETLIH I TAMNIH JAJA? Napokon znamo treba li birati boju prema načinu pripreme

Jaja su jedna od rijetkih namirnica s kojima ne možete pogriješiti na koji ih god način pripremili. No, zasigurno ste primijetili kako se ona razlikuju od jednoga do drugoga ne samo u veličini, nego i u boji. Tako imamo smeđa jaja u svim nijansama, ali i ona snježnobijela.

Pa, u čemu je zapravo razlika i trebamo li birati vrstu jaja prema načinu pripreme? Odgovor je – ne! Sva su kokošja jaja sasvim istoga okusa i teksture, stoga se ne trebate zamarati s time kako izgledaju izvana.

Stvar je samo u kokošima koje nose jaja, odnosno u boji njihova perja i uški.

What's the difference between brown and white eggs? (Hint: They're all egg-cellent) https://t.co/fNcU1VJL9B pic.twitter.com/NGiVzPu51D

