KLJUČNI SASTOJAK ZA JOŠ HRSKAVIJU KORICU: Ove trikove kod pohanja sigurno niste znali, kuhari otkrili sve

Pohana piletina nalazi se na meniju mnogih obitelji barem jednom tjedno. Hrskava izvana, sočna iznutra, idealna je uz razne priloge. Ipak, ponekad se ne uspije postići dobra korica. Kao i svako jelo, pohanje piletine zahtjeva neke bitne korake kod pripreme kako bi ispala što bolje.

Kuhari savjetuju da marinirate komade piletine dan prije u mlaćenici, poznatoj još i kao “buttermilk”, tako će meso nakon prženja biti savršeno sočno. U svaku namirnicu za pohanje dodajte sol – meso neće biti preslano, a dobit će onu hrskavost koju želimo.

Kada započinjete s pohanjem, meso uvijek prvo uvaljajte u brašno, a tek onda u jaja. Ljudi često rade obrnuto ne znajući da će tanki sloj brašna upiti višak vlage i tako napraviti odličnu podlogu za hrskavu koricu. Na kraju idu krušne mrvice, ali za još bolji okus dodajte im malo parmezana, pa tek onda uvaljajte meso.

