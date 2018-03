KAKO SE JEDE KIVI: Supervoće prepuno vitamina koje možete lako oguliti na ovaj način

Jedno od popularnijih egzotičnih voća dolazi iz Kine. Jakog je i kiselog okusa, a unutrašnjost mu je zelene boje.

Kivi se smatra jednom od najpopularnijih namirnica. Bogat je hranjivim tvarima i vitaminima, čak i više od nekog drugog voća za koje se smatra da su glavni u tom predjelu. Sadrži visoku razinu antioksidansa te pruža mnoge prednosti za ljudsko zdravlje.

Kivi je supervoće bogato vitaminima

Okrugla voćka tanke smeđe kore, sadrži mnogo vitamina u svom zelenom mesu. U centru kivija nalaze se crne, sitne sjemenke i nije ih potrebno čistiti. Okus mu je kiselkast i sočan, a slatkoća će ovisiti o vremenu kada je ubran i o tome je li zreo ili još nezreo. Postoji mnogo sorti kivija, a najprodavaniji na našim područjima je fuzzy kiwi. Ovo voće smatra se supervoćem radi toga što je prepun vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa. Na 100 grama kivija naći će se 61 kalorija, od čega su 16,66 mikrograma ugljikohidrati, 1,14 mikrograma proteini, a 0,52 masti. Dijetalna vlakna se nalaze u velikom broju, čak oko 3 grama na 100 grama težine. Vlakna se nalaze i u kori kivija.

Od vitamina, najviše sadrži vitamina C i to čak 93 mg vitamina C na 100 grama. To bi značilo da 100 grama kivija zadovoljava 112% dnevnih potreba kod čovjeka. U njemu je visoka razina vitamina K, pa ga na 100 grama ima oko 40 mikrograma. U manjim količinama se mogu naći vitamin E i beta-karoten te kalij, fosfor i magnezij. Fitonutrijenti koji se nalaze u kiviju imaju odlične utjecaje na DNK stanice i jezgru te ju štite od mogućih oksidativnih oštećenja. Moglo bi se reći da jedan kivi rano ujutro ima gotovo isti utjecaj kao da ste popili jedan aspirin.



Zbog svih vitamina i ostalih hranjivih tvari, ovo su neke od glavnih prednosti kivija:

štiti zdravlje očiju – antioksidativno djelovanje iz vitamina A, C i E dokazuje da kivi može smanjiti rizik od nastanka staračke makularne degeneracije. U njemu se također pojavljuju lutein i zeaksantin koji se inače prirodno nalaze u ljudskom oku. Lutein također pomaže kod filtriranja štetnog plavog svjetla, a to smanjuje mogućnosti nastanka bolesti oka koje su inače uzrokovane starenjem

čuva zdravlje dišnog sustava – zbog visoke razine vitamina C, kivi je odličan za organizam kada dođe do bolesti i smetnji dišnog sustava. Konzumiranje kivija tako može pomoći smanjiti kašalj, kratkoću daha, nadraženost nosa te kronični kašalj.

pomaže očuvati kardiovaskularno zdravlje – radi fitonutrijenata koje sadrži, moglo bi se reći da kivi ima slično djelovanje kao aspirin, a on se obično koristi kao sredstvo koje sprječava nastanak krvnih ugrušaka. Kivi tako smanjuje razinu triglicerida u krvi i sprječava nakupljanje plaka na stijenkama arterija na krvnim žilama. Time se čuva zdravlje srca.

štiti probavni sustav – zbog visoke razine vlakana u kiviju, on je odličan za očuvanje zdravog probavnog sustava. Dovoljnim unošenjem vlakana se probavni sustav oslobađa toksina, a time se sprječava nastanak raka debelog crijeva.

Tanka mu je kora, ali kako oguliti kivi?

Dlakava i tanka kora kivija može stvarati velike probleme kada ga trebate oguliti. Mekana je i često se teško reže nožem. Ako imate plod koji još nije do kraja dozrio, čišćenje i guljenje će biti nešto teže. Ako u ruci imate zreli plod za guljenje će vam biti potreban samo nož i čaša. Odrežite kivi na pola po dužini i jednostavno ga prislonite na čašu i ogulite tako da oguljeni dio mesa odmah upadne u čašu.

Kivi možete jesti sam i u kombinaciji s drugim voćem, ali je i odličan ako ga ubacite u voćne salate ili smoothije.