KAKO ODABRATI SAVRŠENU LUBENICU: Obvezno gledajte ovih pet znakova na kori i nema šanse da promašite

Lubenica je jedno od voća čija je kupovina pravi rulet. Izvana sve izgledaju vrlo slično, ali ne možete znati što vas čeka unutra. Ipak, postoje trikovi kako sa sigurnoću odabrati zrelu i ukusnu lubenicu u dućanu.

Boja lubenice može ukazati ​​na zrelost ploda. Trebali biste odabrati lubenicu koja ima jak, konzistentan prugasti uzorak na kori. Zelene pruge trebaju biti tamnozelene, dok blijede trebaju biti kremaste, svijetložute boje. Ako je kora vrlo sjajna, lubenica vjerojatno nije dovoljno zrela.

Jedan od najvažnijih pokazatelja zrelosti lubenice jest boja na mjestu gdje lubenica raste. To je mjesto na kojemu je lubenica “sjedila” dok je rasla. U pravilu, zrela lubenica ima kremastu, žutu boju, dok nedovoljno zrele lubenice imaju bijelu ili svijetložutu boju.

KLJUČNI KORAK ZA IDEALNO ZAPEČEN KRUMPIR: Prije bacanja na roštilj napravite ovo i ispast će vam bolje no ikad

Never take a gamble on lugging home the wrong watermelon again. https://t.co/Gg3AjCDnce

— Real Simple (@RealSimple) July 3, 2020