JE LI PRESKAKANJE DORUČKA BAŠ TOLIKO LOŠE? Ako vam je to izgovor za kasnije prejedanje, sad će vas biti sram

Većina nas je čula savjet koji zvuči kontradiktorno: preskakanjem doručka mogli bi se udebljati, jer to usporava vaš metabolizam i tjera vas da tijekom dana jedete više. Čini li vam se to kao besmislica, možda ste u pravu. Nema dokaza da preskakanje doručka dovodi to rasta tjelesne težine, stoji u novoj studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu British Medical Journal.

Puka naklapanja

Suprotno uvriježenom vjerovanju, istraživanje je pokazalo da, ako ne jedete doručak to neće izazvati osjećaj pojačane gladi u poslijepodnevnim satima ili razliku u potrošnji energije. Znanstvenici sa sveučilišta Monash u Melbourneu analizirali su vezu doručka s promjenom tjelesne težine i dnevnim unosom energije.

Poslužili su se podacima iz 13 kliničkih istraživanja provedenima u SAD-u i Velikoj Britaniji u posljednjih 28 godina. Ustanovili su da je ukupan dnevni unos energije bio veći u ljudi koji su doručkovali nego kod onih koji nisu (u prosjeku 260 kalorija), bez obzira na to doručkuju li inače ili ne.

Ne zanosite se previše!

Također su utvrdili da između jednih i drugih nema značajne razlike u aktivnosti metabolizma. “Iako redovito uzimanje doručka može imati druge važne učinke, treba biti oprezan kada se doručak savjetuje radi skidanja težine jer može imati posve drugačiji efekt”, stoji u studiji.

No. to ne znači da bi se trebali “ubijati” u jajima i slanini – znanstvenici. naime. kažu da je kvaliteta starih istraživanja prilično loša, pa bi zaključke trebalo uzeti s oprezom.