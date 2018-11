IDIJSKA SMOKVA: Mnogi ju imaju kod kuće kao ukras, a zapravo može biti i puno više

Može se pronaći pod drugim imenima i vrlo je rasprostranjena na Mediteranu.

Indijska smokva, ili drugih naziva opuncija ili žabica, je zeljasta trajnica iz porodice kaktusa te je kod nas raširena na cijelom Mediteranu. Uglavnom se koristi kao ukrasna biljka za vrtove, no mnogi ignoriraju njen zdrav i ukusan plod. U našim područjima može se pronaći nekoliko različitih sorti indijske smokve.

Ljekovitost indijske smokve i njenog bodljikavog ploda

Plod opuncije neuglednog je izgleda i prekriven je bodljama pa se iz tog razloga često niti ne koristi za konzumiranje. Zelene su boje, duljine od šest do deset centimetara te imaju žute dlačice i bodlje. Kada sazriju su crveno žute boje, dok se na nekim predjelima mogu pronaći i ljubičasti plodovi. Unutar ploda nalaze se crne sitne sjemenke koje su također jestive. Okus im je vrlo osvježavajuć i odlično su voće kao zamjena za desert jer u sebi sadrže oko 13% šećera. Nutritivna vrijednost im je visoka pa tako oko 100 grama ploda sadrži:

53 kcal

80% vode

0,80 grama proteina

0,10 grama masti

30 mg kalcija

0,40 mg željeza

vitamin A, B i C

Plod se jede tako da se oguli jer im kora nije jestiva, a dlačice i bodlje mogu uzrokovati nadražaj i upalu kože. Iz tog razloga se pri branju i rezanju trebaju koristiti rukavice. U njima se također nalaze mnoge organske kiseline, dok se za konzumaciju mogu koristiti i drugi dijelovi biljke. Cvjetovi se mogu pripremati poput šparoga ili se dodavati salatama kada se cvjetovi otvore. Članci indijske smokve sadrže oko 90% vode te se mogu jesti tijekom cijele godine, dakako, ako se očiste od bodlji. Članci mogu biti dugački do 50 centimetara te širine do 20 centimetara te na sebi imaju bodlje bijele boje u veličini do jednog centimetra.

Ovo su samo neke od dobrobiti konzumiranja indijske smokve:

probavni problemi – smanjuje upalu sluznice želuca, smanjuje bolove i grčeve u trbuhu i želucuza

opuncija će smiriti upalu sluznice crijeva i zaustaviti proljev

omogućuje bolji rad crijeva i pravilno pražnjenje (budite oprezni jer prevelika količina plodova može uzrokovati proljev)

bubrežni problemi – pomaže radu bubrega i pospješuje izlučivanje mokraće, uz to će pomoći smanjiti upalu sluznice mokraćnog mjehura

odlična za kožu – može se koristiti na različite načine, a njen sok će pomoći smanjiti upalu kože. Ujedno će pomoći bržem zarastanju rana, rješavanju ekcema, modrica, opeklina i hematoma. Može se koristiti i za razne maske za lice jer će omekšati i njegovati suhu kožu.

protiv mamurluka – ekstrakt dobiven iz kore ploda opuncije može djelovati kao sredstvo za smanjivanje posljedica mamurluka

Uzgojite opunciju kod kuće

Ako živite u toplijim predjelima, nema razloga zašto indijska smokva ne bi mogla uspjeti rasti i u vašem vrtu. Čitava biljka će narasti od jednog do tri metra u visinu, uspravno raste te je razgranata u gornjem dijelu. Grane joj čine mesnati članci. Na njihovim vrhovima u razdoblju od svibnja do kolovoza cvatu mnogi žuti i narančasti cvjetovi veličine oko 6 centimetara u promjeru. Nakon opadanja cvijeta pojavljuju se plodovi koji su jajoliki i prvo zelene boje.

Uzgoj je jednostavan, a uz to je indijskoj smokvi glavna prednost to što za sad kod nas nema uzročnika bolesti niti štetnika koji bi joj mogli nauditi. Voli tople predjele, podnosi sušu, ali ne i vlažna tla. Ne podnosi baš previše hladne zime, ali blage može podnijeti. Prilikom uzgoja ne bi bilo loše da zemlju malčate gusto postavljenim, pletenim plastičnim mrežama. Uglavnom ispod njenog grma ne rastu korovi. Sadnica indijske smokve ima cijenu od oko 30 do 50 kuna. Plodovi se uglavnom prodaju po komadu i to po cijeni od oko 10 kuna.

Kako se jede indijska smokva

Premda joj je plod neugledan, jako se lako čisti i guli. Da bi ju očistili stavite ih u vodu da omekšaju te se tako olakšava micanje bodlji. Za čišćenje će vam biti potrebni nož, vilica i rukavice. Prvo odrežite gornji i donji okrajak na plodu te koru uzdužno zarežite kako bi ju odvojili. Da bi ih konzumirali, plodovi opuncije moraju biti potpuno zreli, dakle crvenkaste boje.

Plodove indijske smokve možete koristiti za izradu različitih džemova i marmelada, čak i bez dodavanja šećera jer u sebi ga imaju mnogo. Osim toga se od njih često radi sladoled ili se koriste za prženje pa postanu odlična slastica slična fritulama.