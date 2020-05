GORDON RAMSAY TVRDI DA POTPUNO KRIVO KUHAMO RIŽU: I pritom činimo čak šest pogrešaka! Ovo je pravi način

Cijenjeni chef podijelio je nekoliko vlastitih trikova za savršeno kuhanu rižu

Kuhanje riže može biti prilično izazovno jer mnogo je detalja koji mogu poći po zlu. Nedovoljno kuhana ili, pak, prekuhana riža najčešći su ishodi koji, naravno, ne daju dobar rezultat, ali ima tu još problema s kojima se možete susresti dok pripremate ovu, naizgled, jednostavnu, namirnicu.

Cijenjeni chef Gordon Ramsay podijelio je nekoliko trikova za savršenu rižu te ukazao na pogreške pri kuhanju koje svi radimo. Koliko je ljudima trebao ovakav vodič, pokazuje i činjenica da je njegov video dosad pogledan čak četiri milijuna puta.

Ramsay objašnjava kojih šest pogrešaka ljudi najčešće rade prilikom kuhanja riže i, još važnije, otkriva svoje trikove koje možemo primijeniti baš svi kako se to više ne bi događalo, prenosi Mirror.

1. pogreška: neispiranje riže prije kuhanja

Prije kuhanja, Gordon stavi rižu u sito i ispere je pod mlazom vode – to pomaže u uklanjanju prašine i škroba. “Uvijek ispirite rižu hladnom vodom, to osigurava da bude stvarno lijepa i mekana kada se kuha”, pojasnio je.

2. pogreška: zaboravljanje začina

Ako vam je riža previše neukusna, vjerojatno je niste adekvatno začinili ili niste uopće dodavali začine. Nakon što stavi svoju ispranu rižu u lonac, Ramsay dodaje sol i papar. Također savjetuje dodavanje i drugih začina kako bi riža kasnije imala finu aromu.

“Kako bi obična riža postala uzbudljiva za nepce, doradite je. Na primjer, uzmite tri mahune kardamona i probušite ih kako bi okus mogao izaći. Ili zvjezdani anis. Sve su to prekrasni začini koji rižu čine zaista lijepom i mirisnom”, rekao je.

3. pogreška: dodavanje začina nakon kuhanja

Chef kaže kako dodavanje začina riži nakon kuhanja može promijeniti njezinu teksturu, stoga preporučuje da se to napravi tijekom kuhanja. “Lakše ju je začiniti prije nego nakon što je već kuhana, tada se počinje raspadati”, otkrio je.

4. pogreška: netočan omjer riže i vode

Pravilan omjer vode i riže tijekom kuhanja podrazumijeva da na kraju nema viška tekućine, a riža je skuhana savršeno. Gordon preporučuje “jedan udio riže na 1,5 dijelova vode”. On je u videu, konkretno, na 400 g riže stavio 600 ml vode.

5. pogreška: kuhanje na pogrešnoj temperaturi

Pirjanje riže je najbolji način pripreme, a Ramsay savjetuje da pripremu uvijek započnete hladnom, a ne vrućom vodom. “Potom je dovedite do vrenja što je brže moguće, a zatim ostavite da se pirja između osam i 10 minuta. To je tajna kuhanja izvrsne riže, dopustite da i para napravi svoje, ne dižite poklopac”, objasnio je.

6. pogreška: iz tave ravno u tanjur

Prije posluživanja biste trebali gurnuti vilicu u rižu i lagano promiješati, jer je to čini lepršavijom. “Napravite to tako da na kraju bude lijepa i pahuljasta, onda je to savršeno skuhana riža”, zaključio je Gordon Ramsay.