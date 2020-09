ČUDESAN TRIK ZA ČIŠĆENJE ZAGORENOG POSUĐA: Ljudi koji su ga isprobali šalju fotke fantastičnih rezultata

Štetu će sanirati jedna jedina stvar koju u kuhinji imaju svi oni koji posjeduju perilicu za pranje posuđa

Svima nam se barem jednom dogodilo da nam je zagorjelo jelo, ali još su veći problem tvrdokorne crne naslage koje zbog toga ostanu na dnu lonca ili tave. Ova majka, koja se našla u istoj situaciji, odlučila je očistiti svoju zagorenu tavu za umak – tabletom za pranje posuđa – nakon što je o tome triku pročitala na Facebooku.

“Može li mi itko sugerirati najbolji i najlakši način za čišćenje zagorene tave?”, pitala je žena u grupi “Clean, Declutter, Organise Your Home UK” te objavila fotografiju. Mnogi su joj se javili dijeleći svoje savjete i ideje koje su uključivale sve – od soli do rabarbare. No, jedan joj je trik posebno upao u oko.

Pokazala je odličan rezultat

“Uzmite tabletu za perilicu posuđa i stavite u tavu da upije zagorenu hranu”, napisao je jedan član grupe, kojega je podržao velik broj ljudi. “Definitivno tableta za perilicu. Napunite tavu do pola vodom, zakuhajte i ostavite krčkati desetak minuta. Radila sam to nekoliko puta i to je u potpunosti očistilo sve moje tave”, komentirala je druga žena.

Autorica objave kasnije je objavila fotografiju svoje tave nakon što je isprobala trik s tabletom za perilicu posuđa. Tava je sada izgledala skoro kao nova i uspjela joj je vratiti prijašnji sjaj, prenosi The Sun.

Uspjelo je i drugima

“Hvala svima na sugestijama. Koristila sam tabletu za perilicu i stavila je u proključalu vodu. Rezultat nakon samo pola sata možete vidjeti na fotografijama”, napisala je zadovoljna majka.

I ostale čitateljice komentirale su kako tablete za perilicu odlično čiste zagoreno posuđe. Jedna je, tako, pokazala kako je uspjela očistiti mrlje od zagorene riže. Drugoj je zagorjelo ulje i također je štetu sanirala tabletom za strojno pranje posuđa.