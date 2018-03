CRVENA LEĆA: Recepti s ovom mahunarkom popravit će cjelokupno stanje vašeg organizma

Jedna od najpoznatijim mahunarki koja je poznata po velikoj razini energije koju daje tijelu i umu.

Crvena leća je jedna od temeljnih namirnica u ayurvedskoj prehrani, a sve više se može pronaći i na našim policama. Bogata je mnogim hranjivim sastojcima, a od nje se mogu raditi razna jela.

Jedna od glavnih namirnica od davnina je upravo crvena leća. Spada u obitelj mahunarki uz grašak i grah. Leća se brzo kuha te ne zahtijeva posebne kulinarske sposobnosti. Ova namirnica u sebi sadrži visoku razinu proteina, vitamina, minerala i vlakana. Postoji nekoliko desetaka različitih vrsta leće koje se razlikuju u boji, veličini i teksturi, ali su nutricionistički vrlo slične. Crvena leća je posebno poznata u indijskim jelima gdje se dodaje curry-u. Ovo su neki od razloga zašto biste trebali uvrstiti crvenu leću u svoju prehranu.

Crvena leća je gotovo bez masti



Ako skuhate jednu šalicu leće, u tome će se nalaziti 230 kalorija. Od toga će samo 7 kalorija pridonosi 0,75 grama ukupne masti u svakoj šalici. Uz to, samo 0,1 grama su zasićene i nezdrave masnoće. Crvena leća ne sadrži kolesterol te se iz tog razloga preporučuje osobama koje su u riziku od dobivanja kardiovaskularnih bolesti.

Izvrstan je izvor vlakana

Gotovo 70 posto ukupnog kalorijskog sadržaja crvenih leća sastoji se od ugljikohidrata. Svaka šalica kuhane crvene leće sadrži oko 40 grama ugljikohidrata, 15 grama dijetalnih vlakana. To je čak 44 posto preporučenog dnevnog unosa vlakana za muškarce i 53 posto preporučenog unosa dnevno za ženu. Dijeta bogata vlaknima je jako važna jer vlakna iz hrane mogu pomoći smanjiti rizik od moždanog udara, hipertenzije, raznih bolesti srca, dijabetesa i probavnih smetnji. Osim toga, u njoj se nalazi jako mala količina šećera.

Sadrži mnogo proteina

Crvena leća sadrži više proteina od većine ostalih vrsta graha i mahunarki. U jednoj šalici crvene leće nalazi se čak 3 posto dnevnog preporučenog unosa za muškarce i 38 posto unosa za žene. U njoj se ne nalaze sve aminokiseline koje su potrebne tijelu i organizmu za pravilan rad i djelovanje.

Izvor B vitamina

U crvenoj leći nalazi se izvor vitamina B skupine uključujući vitamin B6 i B9. Osim toga u njoj se nalazi tiamin i pantotenska kiselina te folati. Svakodnevni unos vitamina B9 ili folata bi trebao biti oko 400 mikrograma, a u jednoj šalici crvene leće naći će se čak 358 mikrograma tog vitamina. Ovaj vitamin potreban je tijelu kako bi se crvene krvne stanice i DNK sintetizirao te kako bi se povećala energija tijela i metabolizma.

Odličan izvor željeza

U jednoj šalici crvene leće nalazi se oko 6,6 miligrama željeza. Preporuka dnevnog unosa je oko 8 miligrama, što znači da bi ovo osiguralo oko 80 posto dnevne potrebe. Ukoliko u svom jelovniku pomiješate crvenu leću te neke životinjske bjelančevine, osigurat ćete si unos svih dnevnih potreba.

Recepti s crvenom lećom

Juha od leće s rajčicama je odlična kombinacija za svaki dan, a voljet će ju i djeca. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 45 minuta, a dovoljan je za četiri porcije.

Potrebni sastojci:

175 grama crvene leće

450 grama pelata rajčice

1 glavica luka

2 stabljike celera

900 ml povrtnog temeljca

2 grančice kopra

mješavina talijanskih začina

sol i papar

ekstra djevičansko maslinovo ulje

Priprema:

Luk i stabljiku celera nasjeckajte, a pelate usitnite. U loncu dodajte dvije do tri žlice ugrijanog maslinovog ulja. Dodajte sjeckani luk, celer, sol pa promiješajte i pržite na srednje jakoj vatri. Nakon pet do šest minuta dodajte crvenu leću, promiješajte i pržite oko minutu. Leća treba upiti dio masnoće. Na to dodajte mješavinu talijanskih začina, pelat rajčice, grančicu kopra koju ste natrgali na komadiće. Dodajte juhu i miješajte. Kada zavrije kuhajte na laganoj vatri oko 15 minuta. Gotovu juhu začinite solju i paprom, promiješajte i rasporedite u tanjure. Na juhu dodajte još malo kopra i poslužite.

Varivo od crvene leće

Kako bi u jelovniku osigurali dovoljno potrebnih hranjivih tvari, pripremite ovo varivo od crvene leće.

Potrebni sastojci:

1 glavica luka

3 češnja češnjaka

2 srednje mrkve

400 grama piletine

4 krumpira

1 rajčica

četvrtina paprike

150 grama crvene leće

crvena slatka paprika

sol i papar

2 litre vode

2 žlice maslinovog ulja

Priprema:

Crveni luk nasjeckajte i popržite na maslinovom ulju i pri kraju prženja dodajte nasjeckani češnjak. Jednu mrkvu naribajte, a drugu narežite na kockice pa dodajte na luk i nastavite pirjati. Meso narežite na kockice, dodajte na prženo povrće i ostavite da se prži još 10ak minuta. Na to sitno narežite papriku i rajčicu pa dodajte mesu. Dodajte 2-3 žlice crvene slatke paprike, dvije litre tople vode pa kuhajte. U međuvremenu začinite sa solju i paprom. Dok kuhate imate vremena oguliti krumpir i narezati ga na sitne kockice pa ga dodajte u varivo. Crvenu leću samo operite i dodajte u varivo pa kuhajte još oko 20 minuta do pola sata. Po želji dodajte i list nasjeckanog peršina.