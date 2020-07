ČOKOLADNE KEKSE JEDETE POGREŠNO CIJELI ŽIVOT: Proizvođač otkrio pravi način, ljudi u nevjerici – ‘Šokantnije od pandemije’

Čokoladni digestivi visoko su rangirani na ljestvici najboljih keksa, ali ispada da smo možda svi napravili jednostavnu pogrešku kada smo ih pojeli. Vjerojatno nikad niste pomislili da možda postoji pogrešan način za konzumaciju keksa, ali McVitie’s je okončao raspravu koja se razbuktala među ljubiteljima ove zdrave poslastice.

Godinama su obožavatelji popularnih keksa McVitie’s ispitivali proizvođača je li strana s čokoladnim premazom na vrhu ili na dnu keksa. McVitie’s je napokon ponudio odgovor, ali on je malo koga zadovoljio.

“Naši digestivi prolaze kroz spremnik čokolade, stoga se ona nalazi na dnu keksa”, objasnili su iz tvornice čokoladnih keksa od cjelovitih zrna i šokirali velik broj sladokusaca diljem svijeta.

More proof from @McVities is the chocolate bottom or top debate… https://t.co/Ta4IF0o4Si

— Georgina Stubbs (@georginafstubbs) August 10, 2018