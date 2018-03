ČIČOKA: Slatki gomolj koji je odličan za dijabetičare, a od nje se mogu raditi ovi fini recepti

Poznatija pod nazivom slatki krumpir, čičoka se uglavnom koristi kod ljudi oboljelih od šećerne bolesti.

Službenog naziva Helianthus tuberous, gomolj čičoke dobio je mnoga imena u našem narodu. Tako se može pronaći naziv slatki krumpir, morska repa, krtola, zemljina kruška i druge. U engleskom jeziku koristi se naziv Jerusalem artichoke. Radi se slatkom gomolju nepravilna i krupnog oblika. Posebno je poznata po tome što ne sadrži škrob nego inulin radi čega ju u prehrani posebno često koriste dijabetičari.

Čičoka je odlična za dijabetičare

Ova biljka je prepoznatljiva po visokoj stabljici i velikim žutim cvjetovima. Dolazi iz Sjeverne Amerike ali je sve više raširena po čitavom svijetu. Pripada poroditi Compositae kao i suncokret što objašnjava velike žute cvjetove. Voli lakše i pjeskovito tlo, a dobro podnosi nepovoljne uvjete. Preživjet će sušu ali i iznimno niske temperature do -30°C. Voli vlagu, ali se ne preporučuje saditi na tlu na kojem je prethodno rastao ili još raste suncokret. Može se saditi u kasnu jesen ili početkom proljeća. Čičoku vole glodavci, a posebice ako je sadite u jesen. Za dobar razvoj može se kompostirati kalijem i prirodnim gnojivima. Bere se od kraja listopada pa sve do iduće proljetne vegetacije. Osim za konzumaciju kod ljudi, odlična je i za stočne životinje.

Čičoka ima jako nisku kalorijsku vrijednost i mnoge nutrijente. Tako se u njemu nalaze kalij, fosfor, kalcij, željezo i magnezij. Uz to sadrži i vitamine A, B, C i D te esencijalne aminokiseline. Najvažniji sastojak je ipak inulin. Iz tog razloga je čičoka idealna hrana za dijabetičare jer se čak koristi i za industrijsku ekstrakciju inulina, polisaharida koji ne daje glukozu već fruktozu. Inulin je probiotik što znači da će stimulirati razvoj korisnih bakterija u crijevima, a one imaju nekoliko pozitivnih djelovanja na naše zdravlje. Čičoka je ujedno dobra i za osobe koje pate ili su izložene riziku od kardiovaskularnih bolesti jer doprinosi generalnom smanjivanju lošeg kolesterola. Ujedno jača krv i pomaže kod anemije te ostalih bolesti krvi i krvnih žila.



Smatra se kako je ovaj slatki gomolj jedan od odličnih prirodnih afrodizijaka. Osim toga je poznata po ovome:

jača imunitet i čitavi obrambeni sustav

pomaže u jačanju libida

povećava šanse za plodnost

smanjuje sterilnost

potiče potenciju

ima antibakterijsko i antioksidativno djelovanje

može se koristiti kao prirodni diuretik

odlična je za prevenciju alergija

pomaže prilikom jačanja kosti u slučaju osteoporoze

regulira krvni tlak

Jedna od glavnih dobrobiti čičoke je ta što pomaže u prevenciji zloćudnih crijevnih bolesti, a generalno je odlična za probavu. Ima visoku razinu kalija, čiji nedostatak može izazvati probleme sa srcem.

Kako jesti čičoku ili slatki krumpir

Ovaj gomolj, za razliku od krumpira ili plavog krumpira može se jesti dok je potpuno sirovo. Točnije, nije ju potrebno termički obrađivati, a ukoliko to ne radite, dobit ćete više njenih nutritivnih vrijednosti. U sirovom obliku od nje možete raditi salate, a ako ju odlučite kuhati možete raditi juhe, prilog, variva i slično. Mogu se pronaći recepti čičoke kao savijača, a priprema se jednako kao i savijača od krumpira.

Krem juha od čičoke

Kako bi ju napravili prvo čičoke nasjeckajte na kockice, stavite u posudu i prelijte vodom da ih potpuno prekrije. Pustite da zavrije na vatri. Kuhajte sve dok čičoka ne omekša, pa nakon toga ubacite začine po želji. Osim čičoke možete kuhati i ostalo povrće. Pred kraj kuhanja dodajte malo vrhnja za kuhanje, a po želji ubacite i kruščiće za juhu.

Savijača od čičoke

Za savijaču od čičoke bit će vam potrebno:

750 g čičoke

gotove kore za savijaču

glavica luka

2 dcl vode

ulje

sol, papar i ostali začini po želji

Čičoku ogulite i naribajte. Luk sitno narežite, dodajte naribanu čičoku i ocijedite što više možete. Začinite solju i začinima po želji. Ovo je nadjev kojim ćete puniti listove za savijaču. Prije nego punite, svaku koru premažite uljem pa ih motajte u role i naredajte jednu do druge u posudu za pečenje. Prethodno nauljite posudu za pečenje. Dok se peče napravite preljev od 2 dcl vode i dvije žlice ulja. Pecite dok kore ne porumene. Čim ju izvadite iz pečnice prelijte ju preljev pa vratite u ugašenu pećnicu kako bi se tekućina iskuhala. Najbolje bi bilo da ju poslužite dok je još topla.

Cijena čičoke

Ovaj gomolj se može sve više pronaći na našim tržnicama i trgovinama. Skuplji je od običnog krumpira, pa ćete tako za kilogram čičoke morati izdvojiti oko 20 kuna.