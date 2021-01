ČEŠNJAK STE CIJELI ŽIVOT ČISTILI NA TEŽI NAČIN: S ovim trikom sve je gotovo za par sekundi! ‘To me punica naučila…’

‘Iskreno sam u suzama dok razmišljam o svim onim satima koje sam mogla uštedjeti’

Čini se kako na popis stvari koje cijeli život radimo pogrešno sada možemo staviti i – čišćenje češnjaka. Jedan tiktoker otkrio je jednostavniju, praktičniju i bržu metodu koju ga je naučila punica porijeklom iz Azije.

Korisnik @xwowduck objavio je video na TikToku u kojem je demonstrirao brzinski trik za čišćenje češnjaka. Sudeći prema komentarima ispod, više nikad nitko neće guliti češnjak na tradicionalan način.

Treba vam samo veliki nož

Kako prenosi The Sun, potrebna vam je jedna glavica češnjaka i jedan veliki nož. Prerežite češnjak na pola, a zatim nožem snažno udarite po objema polovicama. Uklonite ljusku – i to je to! Dobit ćete mnoštvo malih, oguljenih režnjeva češnjaka.

“Iskreno sam u suzama dok razmišljam o svim onim satima koje sam mogla uštedjeti”, “Vau, više nikad ne moram češnjak guliti satima!”, “Odsad samo ova metoda dolazi u obzir”, pišu ljudi ispod ove objave.