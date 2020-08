BRITANCA ZGROZIO BOSANSKI SPECIJALITET: ‘Bez teksta sam, ovo nije u redu’; pokrenula se rasprava

Britanski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Matthew Field brzo je pohvatao što naše susjede naživcira u sekundi. Na Twitteru je podijelio fotografiju bureka s jabukama te pokazao da se slaže s tvrdnjom građana BiH kako burek može biti samo s mesom.

“Burek s jabukama”. Evo, bez teksta sam. Burek with apples? This is not OK. pic.twitter.com/zKj5EcRy2q

— Matt Field (@MattFieldUK) August 7, 2020