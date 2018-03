BORITE LI SE S AKNAMA, OVO ĆE VAS ZANIMATI: Glavne krivce za nečistu kožu svakodnevno jedete, promijenite to

Prištići uglavnom nastaju zbog upale ili hormonske neravnoteže, za što je neposredno kriva loša prehrana

Ako vas muče akne na licu, možda biste trebali razmotriti svoj jelovnik. Prema nutricionistici Lyndi Cohen, hrana koju jedemo i naše prehrambene navike izravno utječu na zdravlje i izgled kože, osobito ako imate problematičan ten. Iako još uvijek postoje debate oko toga uzrokuje li određena hrana akne, neke namirnice svakako djeluju kao okidač za hormonske fluktuacije i upalne procese, koji se potom odražavaju na kožu.

Čimbenici nastanka akni

U pubertetu je normalno da se lojne žlijezde povećavaju, zbog čega se začepljuju pore i kao posljedica nastaju prištići. Odrastanjem bi se stanje trebalo normalizirati. Ako je problem i dalje prisutan, tada je za hormoske poremećaje kriva kombinacija drugih čimbenika. “Pijenje previše alkohola, stres, nedostatak sna, konzumacija prerađene, zaslađene i masne hrane nisu dobre vijesti za vaše razine šećera u krvi, vaše raspoloženje, kosu, kožu i nokte”, objašnjava Cohen.





Jedan od najvećih uzročnika akni je upala, što znači da biste trebali ozbiljno razmisliti o izbacivanju bijeloga kruha iz prehrane. Neke su studije otkrile vezu između glutena i problematičnog tena jer osjetljivost na gluten može se pokazati na koži. Ako ni to nije uzrok, trebali biste se kloniti prerađenih ugljikohidrata kao što su kruh, tjestenina, bijela riža i čips od krumpira. Umjesto toga, Cohen preporučuje konzumaciju cjelovitih namirnica i sporo izgarajućih ugljikohidrata.

TINEJDŽERICA OTKRILA ČAROBNI PREPARAT ZA AKNE: Njezine fotografije ‘prije i poslije’ dijele svi: ‘Moram ovo nabaviti!’

Loša vijest za čokoholičare

“To uključuje hranu poput zobi, slanutka, leće i graha, quinoje, smeđe riže, slatkog krumpira i kukuruza. Ove će namirnice stabilizirati vaše razine šećera u krvi i spriječiti nagla odstupanja, zbog kojih dolazi do akni i crvenila na koži”, otkriva nutricionistica za Daily Mail. Šećer i slatkiši još su jedan uobičajen uzročnik nečistog tena, stoga ih je najbolje izbjegavati. Nalet šećera potiče proizvodnju ulja i doprinosi začepljenju folikula.

Nažalost, studije su dokazale kako čokolada pogoršava upalne procese. Ako imate bilo kakve hormonske probleme, savjetuje se i da konzumaciju mliječnih proizvoda svedete na goli minimum. To je zato što mlijeko sadrži komponente povezane s hormonom testosteronom. Kod nekih ljudi, to može stimulirati proizvodnju ulja, što opet dovodi do začepljenja pora i stvaranja akni. Cohen toplo preporučuje povećanje unosa probiotika na dnevnoj osnovi kako biste poboljšali zdravlje svoje kože.

Hrana koja je dobra za kožu