BISTE LI VI OVO SPAKIRALI DJECI ZA UŽINU? Majku napali u školi da izgladnjuje dijete, evo što kaže nutricionistica

Zabrinjava podatak da nastavnici ne prepoznaju zdrave namirnice i ohrabruju djecu neka ih ne jedu

Ponekad je teško smisliti što ćete svaki dan djetetu spremiti za užinu koju će ponijeti u školu, a pogotovo ako pazite da to bude donekle zdravo. Dokaz da se ljudima nikad ne može udovoljiti slučaj je majke koja svom posinku pomno priprema domaće obroke bez glutena. I nema maleni ništa protiv, ali zato ima njegova škola u Queenslandu, koja sugerira kako to što on jede nije zdravo.

Škole nemaju pojma

Danyelle Butler ispričala je za Daily Mail kako su nastavnici zabranili njezinu posinku Rockyju da jede bezglutenske kekse i lizalice bez šećera koje je nosio u školu pa ih je vratio kući uz pripadajuće obrazloženje. “Mali se vratio s više od pola nepojedenog obroka. Nastavnici su razgovarali i sa mnom i snjegovim tatom izražavajući zabrinutost da dječak ne dobiva dovoljno energije iz hrane”, kaže.





Onda su se javili i drugi ogorčeni roditelji s istim problemima. Nastavnici nisu dali djeci da jedu organske muffine, proteinske kuglice, pa čak ni grčki jogurt jer je “previše neuredno jesti ga u školi”. Odbijeni su i tuna, sir, krekeri te voćni sokovi. U svezi s time oglasila se nutricionistica Susie Burrell i objasnila kako treba izgledati idealna kutija za užinu koju roditelji spremaju djeci za školu.

Sve što djeci treba

Ona sadrži: paket cjelovitih krekera sa sirom, zdjelicu grožđa, pet jagoda, posudicu s narezanom paprikom i celerom, jednu šnitu kruha te četiri pureće okruglice. OK, malo zahtjevno za naše prilike, ali shvatili ste poantu. Ne možete pretjerati sa zdravom hranom za djecu. “Zapamtite da su pekarski proizvodi od cjelovitih žitarica uvijek bolji izbor. Uključite proteinske namirnice kao što su: šunka, tuna, pileća prsa ili jaja u sendviču. Proteini su jako važni za razvoj djece”, rekla je Burrell.

“Svježe je voće uvijek bolje od suhog voća, voćnih sokova i štapića, koji sadrže velike količine šećera i brzo se probavljaju.Mliječni proizvodi poput mlijeka, sira, jogurta i mliječnih deserata dobar su izvor kalcija i proteina za zdrave dječje kosti, zube i rast. Domaći su snackovi poput kruha s bananama i mini muffina također dobar izbor ako ih imate vremena pripremati”, zaključuje nutricionistica.