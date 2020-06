BANANE DRŽITE ZAJEDNO S OSTALIM VOĆEM? Ni ne slutite koliko griješite, na ovom mjestu će vam trajati tjedan dana dulje

Poznata kuharica i food blogerica Mimi Morley nedavno je podijelila s čitateljima nekoliko savjeta o tome koje namirnice treba čuvati u hladnjaku, a koje ne. Vjerojatno najveće iznenađenje vezano je uz skladištenje banana.

“Česta je zabluda da se banane trebaju čuvati izvan hladnjaka. Ako ih stavite u hladno okruženje na željenoj razini zrelosti, time ćete produljiti njihov rok trajanja”, napisala je Morley te dodala kako će kora banane u hladnjaku također dobiti smeđe točke ili pocrnjeti, no plod će unutra ostati isti i rok trajanja produljit će se za otprilike tjedan dana.

